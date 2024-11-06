На российский бизнес «Белиты» подали в суд американцы 6.11.2024, 13:48

Из-за мультфильмов.

Как узнал портал «Белорусы и рынок», под прицелом американцев оказались дочерняя компания и дилер «Белиты» в России.

«ТД Белита-Витэкс-С» и «ТД Белита-ВитэксВолговят» находятся среди почти тысячи ответчиков, с которых добивается компенсации за нарушение авторских прав американская компания ZAG America.

Что за мультсериал

ZAG America, в частности, принадлежат права на образы персонажей французского подросткового мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». И представляет она интересы компании-создателя мультфильма Zagtoon.

Премьера сериала состоялась в 2015 году. В 2021-2022 годах в прокат вышел четвертый сезон. В 2023-м по его мотивам был создан полнометражный мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», который стал одним из лидеров в России и СНГ по сборам в кинопрокате.

Успех мультфильма захотел разделить бизнес. В офлайн и онлайн торговле появились игрушки и сувениры с использованием образов Леди Баг, Супер-Кота и других персонажей мультсериала. А в начале 2024 года в судах России начали появляться исковые заявления на продающих их индивидуальных предпринимателей и юридических лиц иски от обладателя прав на эти персонажи.

По оценкам, на данный момент ZAG America подала свыше 900 заявлений. Размер большинства ее требований к нарушителям авторского права невелик. Это, как правило, от 600 тыс. до 1,2 млн российских рублей или от 6 тыс. до 12 тыс. долларов в эквиваленте. Но есть и исключения. От одного из крупнейших российских ретейлеров «Лента» ZAG America требует компенсацию в 60 млн российских рублей (615 тыс. долларов).

На какую сумму может попасть «Белита»

«Повышенную» компенсацию (18,1 млн российских или свыше 185 тыс. долларов) за нарушение исключительного права на товарный знак ZAG America потребовал от дистрибуторской компании «ТД Белита-Витэкс-С» (офис находится в Смоленске) и дилера «ТД Белита-ВитэксВолговят» (в Йошкар-Оле).

«ТД Белита-Витэкс-С», в котором по 50% принадлежат «Белите» и «Витэксу», более 20 лет продвигает косметику известного белорусского бренда на российском рынке. «ТД Белита-ВитэксВолговят» - это партнерский бизнес в Чувашии.

Суть претензий американцев к этим компаниям (как и к другим) в материалах суда не раскрывается. Известно, что иск ZAG America принят к рассмотрению, в октябре прошло предварительное заседании, а в начале декабря текущего года состоится очередное.

Отметим, что в последние годы продажи «Белиты» в России заметно выросли. По итогам 2023 года выручка «ТД Белита-Витэкс-С» увеличилась почти на треть и составила около 2,6 млн долларов. Прибыль была в пределах 60 тыс. долларов.

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