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Белорусы проедают валютные заначки

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  • 6.11.2024, 13:56
Белорусы проедают валютные заначки

За десять месяцев физлица продали наличной валюты на $2,3 миллиарда больше, чем купили.

В январе — октябре 2024 года население Беларуси выступило чистым продавцом иностранной валюты, свидетельствуют данные Национального банка, заметил «Позiрк».

Физические лица приобрели иностранной валюты на 9 млрд 69 млн долларов (здесь и далее в эквиваленте), продали — на 10 млрд 580 млн (отрицательное сальдо — 1 млрд 511,1 млн).

Наличной валюты приобретено на 6 млрд 101,3 млн, продано — на 7 млрд 478,7 млн (-2 млрд 290,4 млн), безналичной — на 2 млрд 967,6 млн и 2 млрд 188,3 млн соответственно (+779,3 млн).

В 2023 году население приобрело наличной валюты на 6 млрд 31,7 млн долларов, продало — на 8 млрд 391,7 млн. Безналичной валюты жители страны купили на 3 млрд 904,7 млн, реализовали — на 2 млрд 213,3 млн. Всего наличной и безналичной валюты за год они приобрели на 9 млрд 825,7 млн, продали — на 10 млрд 117,9 млн. Сложилось отрицательное сальдо на уровне 292,2 млн.

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