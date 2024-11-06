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Старый 34-летний Mercedes ушел с молотка по цене нового Ferrari

  • 6.11.2024, 14:10
  • 2,306
Старый 34-летний Mercedes ушел с молотка по цене нового Ferrari

Все дело в необычном «преображении» авто.

В США на аукционе Bring a Trailer продали купе Mercedes-Benz S-Class W126 1990 года. За невзрачный, на первый взгляд, автомобиль отдали 560 000 долларов — как за новый Ferrari Purosangue. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Дело в том, что этот Mercedes 560 SEC не только отреставрировали, но и модернизировали в калифорнийском тюнинг-ателье Bespoke Orange County. Под капот авто установили 6,2-литровый V8 от AMG мощностью более 500 сил, дополненный спортивным выхлопом. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Кроме того, Mercedes W126 Bespoke получил самоблокирующийся дифференциал и увеличенные тормоза, а его подвеску модернизировали. Появились ксеноновые фары, обвес и 17-дюймовые диски с современными шинами Michelin Pilot Sport, а крылья купе заметно расширены.

Салон Mercedes 560 SEC отделали дорогой кожей и деревом. Внутри установили спортивные сиденья Recaro с электроприводом, а также заменили руль и приборы. Также купе получило люк в крыше и мощную акустику McIntosh с 11 динамиками.

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