закрыть
6 ноября 2024, среда, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Двое жителей Могилева хотели пострелять в уток, но «попали» на 9600 рублей

3
  • 6.11.2024, 14:19
  • 2,062
Двое жителей Могилева хотели пострелять в уток, но «попали» на 9600 рублей

Планы охотников резко поменялись.

Двое приятелей из Могилева приехали в Чаусский район, чтобы охотиться на утку, но застрелили косуль. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По информации следствия, утром 2 ноября двое приятелей из Могилева (39 и 45 лет) приехали в деревню Залесье, где находился дачный участок одного из них. Неподалеку от деревни мужчины собирались поохотиться на утку и отдохнуть, однако их планы неожиданно изменились, когда они поехали за водой и встретили по пути косулю. Один из мужчин достал ружье и прямо из окна автомобиля выстрелил в животное, убив его.

Приятели загрузили тушу животного в машину и завезли на дачу, где разделали и снова поехали за водой. Практически в том же месте на дорогу им вышла еще одна косуля — ее они тоже убили.

«В это время сотрудники Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира проводили рейдовое мероприятие, во время которого услышали выстрелы. Обследуя близлежащую местность, инспекторы быстро вышли на браконьеров, которые успели привезти еще одно животное к своему дачному дому. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу», — рассказали в СК.

Установлено, что мужчины не имели разрешения охотиться на данную особь животного. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил 9600 рублей.

В отношении жителей Могилева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 282 УК (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский