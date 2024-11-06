Двое жителей Могилева хотели пострелять в уток, но «попали» на 9600 рублей 3 6.11.2024, 14:19

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Планы охотников резко поменялись.

Двое приятелей из Могилева приехали в Чаусский район, чтобы охотиться на утку, но застрелили косуль. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По информации следствия, утром 2 ноября двое приятелей из Могилева (39 и 45 лет) приехали в деревню Залесье, где находился дачный участок одного из них. Неподалеку от деревни мужчины собирались поохотиться на утку и отдохнуть, однако их планы неожиданно изменились, когда они поехали за водой и встретили по пути косулю. Один из мужчин достал ружье и прямо из окна автомобиля выстрелил в животное, убив его.

Приятели загрузили тушу животного в машину и завезли на дачу, где разделали и снова поехали за водой. Практически в том же месте на дорогу им вышла еще одна косуля — ее они тоже убили.

«В это время сотрудники Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира проводили рейдовое мероприятие, во время которого услышали выстрелы. Обследуя близлежащую местность, инспекторы быстро вышли на браконьеров, которые успели привезти еще одно животное к своему дачному дому. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу», — рассказали в СК.

Установлено, что мужчины не имели разрешения охотиться на данную особь животного. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил 9600 рублей.

В отношении жителей Могилева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 282 УК (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).

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