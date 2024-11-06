Воду в кранах некоторых минчан могут покрасить 6.11.2024, 14:33

Названы адреса.

Вода в кранах некоторых минчан может приобрести необычный оттенок, сообщает Минскэнерго.

Изменения могут заметить жители Ленинского, Заводского, Советского и Первомайского районов столицы. Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» сообщает, что с 6 ноября дня в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей будет добавлен специальный краситель – флуоресцеин.

Это делается, чтобы улучшить контроль за утечками и несанкционированным использованием теплоносителя, а также для проверки герметичности водонагревателей.

Вода будет окрашиваться в зеленоватый цвет, что позволит оперативно выявлять проблемы в системе.

Специалисты подчеркивают: флуоресцеин абсолютно безопасен для здоровья человека и разрешен к применению согласно требованиям санэпиднадзора. Это соответствует пункту 21 «Гигиенических требований к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения».

Минчанам рекомендуют не паниковать при обнаружении изменения цвета воды, так как эта мера уже находится под контролем специалистов и направлена на обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения.

Если вы заметите окрашенную воду в системах горячего водоснабжения или утечку жидкости зеленого оттенка, как можно быстрее свяжитесь со специалистами «Минскэнерго» по телефонам: 298-27-47, 298-27-27, 298-27-37.

Адреса, попадающие в зону ввода флуоресцеина в сетевую воду:

ул. Ауэзова, 4, 4/1, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 8а, 8/3, 9, 10, 11, 12, 14

пер.1-й Арктический, 5

ул. Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

ул. Беды, 2, 4/1, 4а, 36, 38, 40, 42, 44, 45

ул. Белинского, 2–18, 3–23, 54

д. Боровая, 1/1, 1/2, 3

ул. Волгоградская, 1–69, 2–86

ул. Восточная, 22-74, 41, 181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 125-139, 107, 165, 180-188

ул. Гало, 148

ул. Гамарника, 1–35, 2–30

ул. Гашкевича, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

ул. Голодеда, 1, 2, 2а, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5б, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 11/2, 12, 14, 13, 13а, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18/1, 18/2, 19а, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 37/1, 37/2, 38, 38а, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 43, 45, 47, 49, 49б, 51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 55, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

проезд Голодеда, 3, 4, 5, 7/1, 7/2, 9, 11, 13, 15, 15б, 15/2, 15/3, 17, 19, 21, 23, 25

ул. Дроздовича, 2, 3, 4, ГП3

ул. Дудара, 3, 7

д. Ельница, ул. Спортивная, 81, 82, 83, 84

ул. Зеленая, 1а

Игуменский тракт, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47

ул. Инженерная, 1, 2а, 3, 4, 7, 12, 14, 24/1, 26, 28

ул. Каганца, 2, 2б, 4

ул.Калинина, 18–22, 30а, 30б

пер. Калинина, 9, 4–16

ул. Калиновского, 1–115, 4–82

ул. Карбышева, 2, 42–50, 1–13, 25

ул. Кедышко, 3–33а, 49, 2–28

ул. Кнорина, 1–19, 4–18

ул. Кольцова, 3–53, 4–38

4-й пер. Кольцова, 6, 8, 8а, 8б 51, 53

ул. Корзюки, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46

ул. Корш-Саблина, 2

ул. Крамского, 14

ул. Краснослободская, 1, 3/1, 3/2, 5, 7, 9/1, 9/2, 11, 13, 15/1, 15/2, 17, 19

ул. Крупской, 11, 13а, 15

ул. К.Чорного, 21–35

ул. Кутузова, 1, 2–18

ул. Литературная, 22

Логойский тракт, 1–33, 2–36

ул. Ломоносова, 3, 5, 4–12

пер. Ломоносова, 3, 5

ул. Лукьяновича, 2, 3, 4, 6, 10, 12

ул. Лучины, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72

ул. Малинина, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18а, 19, 24, 26, 26а, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 30, 32, 34, 36/1, 36/2, 35, 35а, 35б, 35в, 41

ул. Малявки, 1а

ул. Машиностроителей, 5б, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 25а, 28, 29, 30

ул. Мележа, 1–3, 4, 4а, 5

ул. Мирошниченко, 2–20, 1–55

ул. Монюшко, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

ул. Натуралистов, 4–12, 5

пр. Независимости, 95–157, 165

ул. Некрасова, 3–9, 4–12

ул. Новгородская, 3–13

ул. Олешева, 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14

ул. Оловникова, 11, 13, 15

пр. Партизанский, 150, 174

ул. Плеханова, 51, 53, 55, 55/1, 57, 59, 61, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 99, 101, 103, 105, 105а, 105а/1, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127

ул. Полиграфическая, 2–6, 16, 18, 29, 31

пер. 1-й Полиграфический, 4, 6, 6а

пер. 4-й Полиграфический, 9, 10–18

ул. Прушинских, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31а, 32, 34, 34а, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 74/1, 78

ул. Промышленная, 4, 4/1, 4/2, 6б, 10, 15, 21б, 21в, 21г, 24, 26

пер. Промышленный, 7, 8, 8а, 9, 11, 14, 14а, 16

ул. Пташука, 1, 3, 5, 7, 9, 9б, 11, 15, 17

пр. Рокоссовского, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93а, 93в, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 98б, 99, 100, 101, 102, 102/2, 102/3, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 113/2, 113/3, 113/4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145а, 145б, 146, 147, 148, 148а, 149, 150, 150а, 150б, 150в, 151/1, 151/2, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 166а, 164, 170

ул. Ротмистрова, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50б, 52, 56, 58, 60, 61а, 62, 64, 66, 70

ул. Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121

ул. Седых, 4–68

ул. Селицкого, 9, 9/3, 9/15, 12, 12а, 13а, 15а, 15б, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 21м, 21к, 22, 23, 25, 25а, 31, 31в, 35, 35а, 37, 39, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 113

ул. Свислочская, 11, 39

ул.Славинского, 4–18, 1–37

ул. Смолича, 2, 4, 6, 8, 10

ул. Социалистическая, 2

ул. Старобинская, 20

ул. Суворова, 18

ул. Сурганова, 36–50

ул. Сырокомли, 3, 7, 11, 11а, 12, 18, 20; 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48

ул. Шпилевского, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60

ул. Ташкентская, 1, 2, 2а, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6а, 6/1, 6/2, 7, 8, 8а, 10, 12, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28/1, 28/2, 33, 40

проезд Ташкентский, 2, 3, 4, 6, 6/2, 7, 8, 10, 12

ул. Тикоцкого, 2–52, 9, 57, 59

ул. Толбухина, 2, 6–18,17–23

ул. Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13

ул. Уборевича, 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 10, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/2, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66/1, 66/2, 68, 68а, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 95а, 96, 102, 104, 110, 112, 114, 116а, 118, 122, 124, 124а, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144а, 144в, 144г, 144д, 144/1, 144/2, 146, 148/1, 148/2, 150, 152/1, 152/2, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174

ул. Филимонова, 69

ул. Чайковского, 7, 41

пер. Чайковского, 3

проезд Чайковского, 4, 6

ул. Чернышевского, 10а

ул. Черняховского, 1, 3, 3а

ул. Шабаны, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ул. Широкая, 2–40, 3–29

ул. Я.Коласа, 38–42, 44–52, 39–73

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