В Лепеле провели показательный политический суд над работником «Белтелекома»4
- 6.11.2024, 14:42
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Его судили на родном предприятии.
В Лепеле провели показательный политический суд над работником «Белтелекома» — его судили на родном предприятии, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
Сообщается, что это следует из расписания суда Лепельского района. Электромеханика линейных сооружений связи и абонентских устройств Юрия Паршко обвиняли по двум административным статьям — распространение «экстремистских» материалов и онлайн-пикетирование.
Судил мужчину судья Михаил Юрченко.