В Лепеле провели показательный политический суд над работником «Белтелекома» 4 6.11.2024, 14:42

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Его судили на родном предприятии.

В Лепеле провели показательный политический суд над работником «Белтелекома» — его судили на родном предприятии, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Сообщается, что это следует из расписания суда Лепельского района. Электромеханика линейных сооружений связи и абонентских устройств Юрия Паршко обвиняли по двум административным статьям — распространение «экстремистских» материалов и онлайн-пикетирование.

Судил мужчину судья Михаил Юрченко.

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