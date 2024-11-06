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Разрушение правил

7
  • Владислав Иноземцев
  • 6.11.2024, 14:39
  • 4,568
Разрушение правил
Владислав Иноземцев

Почему так важна победа Дональда Трампа.

Когда публицисты хотят показать, сколь неверными могут быть прогнозы на исход американских выборов, обычно вспоминают фото переизбранного президента Гарри Трумэна с газетой New York Times, передовица которой гласит: «Дьюи побеждает Трумэна». Я, конечно, не могу похвастаться работой в этой прекрасной газете, но ровно четыре года назад опубликовал в «Московском комсомольце» статью про победу Дональда Трампа — которой тогда не случилось, но которая произошла этой ночью. За четыре года мои симпатии не изменились, но осторожности прибавилось — и я решил дождаться итогов голосования.

Что можно сказать относительно этих результатов? Я бы остановился на нескольких очевидных моментах и нескольких менее очевидных, а начал бы с одного общего, хотя, вероятно, самого важного обстоятельства.

Нет ничего более беспринципного, чем считать человека, претендующего на победу на демократических выборах, врагом демократии; и нет ничего более вредного, чем рассказывать об этом избирателям, которые готовятся сделать свой свободный выбор. Они могут затаить свои симпатии (как и произошло — ведь никто не предсказывал Д. Трампу победы не только «по очкам», но и в общенациональном голосовании), но не изменить их.

Самой большой ошибкой демократов стала демонизация оппонента, которая оказалась основной предвыборной стратегией партии, не нашедшей возможности обосновать претензии на власть достоинствами собственного кандидата, а не только просчетами и недостатками противника. Результаты сегодняшних выборов — отнюдь не катастрофа для американской демократии, это ее триумф, и с этим придется жить тем, кто считает приход к власти демократов важнее приверженности народовластию.

Этот же подход, замечу, уже сыграл злую шутку с российскими «демократами», итоги которой мы все знаем.

Теперь – о деталях

Во-первых, итоги президентских выборов 2024 года можно интерпретировать — и я об этом писал много раз — как вторую подряд неудачную попытку демократов создать большинство из меньшинств: Камала Харрис делала важную ставку на этнические, религиозные, идеологические, сексуальные и прочие меньшинства, заявляла, что позиция республиканцев (поддержанных в основном белыми, не слишком образованными и чуждыми социалистическим идеям американцами) угрожает максимальному процветанию свободы и разнообразия.

Америка отвергла это понимание свободы, как уже в ряде случаев его пыталась отвергнуть и Европа, но пока не смогла. Удивляет только то, что волна симпатий к угнетаемой и обездоленной части населения, поднятая кампанией Black Lives Matter, которая привела в Белый дом Джо Байдена, была интерпретирована не как временное помешательство, а как новый долгосрочный тренд, способный на десятилетия изменить политический облик Америки. Посмотрим, смогут ли к 2028 г. либеральные политические силы осмыслить этот провал.

Во-вторых, и это в большей мере тактический момент, но тоже требующий внимания: Дональд Трамп оказался не только вторым в истории США президентом, которому удалось избраться после поражения по итогам первого срока — он единственный, кто дважды победил в противостоянии с женщиной-кандидатом, каковые, правда, только эти два раза и доходили до финала. В 2024 г. у демократов практически не оставалось выбора, исходя из правил предвыборной гонки, — но итог ее показал, что пока выдвижение женщины нельзя считать преимуществом.

Судя по всему (и прошу прощения за этот пассаж), избиратели не увидели ни в Хиллари Клинтон, ни даже в Камале Харрис self-made-политика, сочтя обеих всего лишь тенью более опытных персон, а их выдвижение — своего рода спектаклем. Если Дональд Трамп выступал на своих мероприятиях как основной солист, то Камала Харрис была порой просто незаметна среди вереницы знаменитостей, которые за нее агитировали; но в Америке принято считать, что the real quality sells itself и что певицы должны петь, а не завлекать на митинги в поддержку кандидата на пост президента.

В-третьих, и это стоит иметь в виду на долгие годы вперед, американцы (особенно те, что представляют не обучавшееся в Гарвардах большинство) не в восторге от абстрактных идей, ухудшающих их конкретное финансовое положение: это касается и глобализации, отдающей рабочие места в Китай; и идей ограничить себя в энергопотреблении, чтобы спасти мировой Юг от изменения климата; и рассказов о правах человека, вынуждающих держать открытыми границы; и даже обоснования выделения миллиардов долларов Украине.

Этот тренд окажется очень глубоким — особенно в условиях, когда республиканцы могут позволить себе перестроить партию, не будучи скованы необходимостью добиваться переизбрания победившего ныне кандидата. Один из самых молодых в истории вице-президентов имеет четыре года для того, чтобы создать новую республиканскую стратегию — и в этом большое преимущество этой партии, так как демократам придется со всем возможным тщанием перебирать социалистические, мультикультурные и экологические лозунги, которые в последние несколько десятилетий успели изрядно померкнуть, но которым сторонники этой партии пока совершенно не готовы не то что предложить, но даже поискать альтернативу.

Более важные тренды

Однако за тактическими и стратегическими выводами, которые можно сделать из прошедшей кампании, скрываются и более важные тренды.

Много было написано и сказано о том, что в американском обществе за недавние годы распространились теории заговоров и иные апокалипсические настроения. Я бы, однако, взглянул на происходящее несколько иначе. Пока вечером и ночью после выборов в штатах подсчитывали голоса и выясняли победителя, криптовалютный рынок прибавил $260 млрд, совершив самый большой скачок в истории с точки зрения роста номинальной капитализации. Не стоит забывать, что на стороне Дональда Трампа выступили многие венчурные предприниматели, включая Илона Маска и Питера Тиля, а владельцы крупнейших технологических компаний даже попросили замолчать купленные ими медиа, обычно поддерживавшие демократов.

Причина состоит в том, что сегодня бизнес начинает догадываться, что самые большие деньги можно будет сделать не на следовании правилам, а на их разрушении: не на идеях о выплате государственного долга, а, например, на замене доллара криптой; не на повышении налогов на доходы, а на их радикальном перенесении на потребление; и т. д. В знаменитой формуле creative destruction акцент может быть перенесен с первой части на вторую — а вот тут стремления Дональда Трампа к разгрому традиционных институтов власти могут оказаться очень кстати — и даже, быть может, показаться кому-то недостаточно радикальными.

Подводя итог, я бы сказал: этой ночью в Соединенных Штатах случилось нечто очень важное. Значение выборов 2024 г. мы почувствуем не так быстро, как многие утверждали (никакого мира в Украине за 48 часов не настанет), но от этого оно не окажется менее судьбоносным. Тренды, сложившиеся в мире начиная с конца холодной войны, начали переосмысливаться, а стратегии, признававшиеся правильными и безальтернативным, — пересматриваться.

Вероятно, не американские избиратели запустили этот процесс: разрушение старых правил начали Владимир Путин и Си Цзиньпин, а вовсе не Дональд Трамп. Но похоже, вызов принят, и можно предположить, что «новые вводные» сейчас в большей мере будут поступать не из Москвы и Пекина, а из Вашингтона.

Хорошо это или плохо для мира? Скорее хорошо — потому что бесконечно плыть по течению той реки, русло которой начали прокладывать без малого 40 лет назад, уже невозможно. Все вокруг меняется, и если этот рассказ о необходимости соответствовать им поначалу не воспринимается всерьез (как не воспринял политику Трампа товарищ Си в 2017–2020 гг.), то потом, очень может быть, придется перестраиваться в более авральном режиме.

Сегодня ночью Америка сделала очень важный — и вероятно, правильный выбор. Сделала его вопреки многим обстоятельствам, которые, казалось бы, представляли его почти невозможным. Эта смелость в своих решениях всегда была силой американского народа и залогом его успехов. Их я желаю новому старому президенту, которому всего через пару лет выпадет честь отмечать в качестве главы государства 250-летие страны, за все это время не изменившей ни разу правил и процедур своей демократии.

Владислав Иноземцев, The Moscow Times

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