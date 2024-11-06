Генсек НАТО пообещал вместе с Трампом «продвигать мир через силу» 5 6.11.2024, 14:46

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Марк Рютте

Фото: Getty Images

Лидерство республиканца вновь станет ключом к сохранению прочности альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и пообещал вместе с ним «продвигать мир через силу».

«Его лидерство вновь станет ключом к сохранению прочности нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через силу через НАТО», — написал Рютте в соцсети (Х лидерство вновь станет ключом к сохранению прочности нашего альянса).

До этого Рютте, который возглавил Североатлантический союз 1 октября, заявлял, что не даст президенту РФ Владимиру Путину победить в войне против Украины. «Мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться: он не достигнет своих целей, а Украина победит», — говорил он. Также он заявлял, что страны альянса не будут обращать внимание на «бряцание оружием» со стороны России.

Сам Трамп в своей речи перед сторонниками после появления предварительных результатов выборов пообещал, что остановит идущие в мире войны. «Они сказали, что он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войну», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что во время его прошлого президентства «не было войн, <…> за исключением того, когда мы победили ИГИЛ».

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