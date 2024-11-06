Октябрь в Беларуси был особенным

Октябрь в Беларуси был особенным1
- 6.11.2024, 14:57
Об этом рассказали синоптики.
По словам синоптиков, октябрь 2024 года вошел в десятку самых теплых за последние 80 лет наблюдений, пишет Белгидромет.
Средняя температура воздуха по стране составила +8,3°С — это на 1,5 °С климатической нормы.
«Октябрь занял 9-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года», — говорится в сообщении.
Теплее всего в октябре было в Могилевской области — температура воздуха была выше климатической нормы на 1,9°С.
А самым теплым днем стало 10 октября. Тогда воздух в Пинске прогрелся до +23,6°С. Самая холодная ночь была зафиксирована 20 октября в Бобруйске — минус 5°С.
Прошедший октябрь оказался чуть менее дождливым в сравнении с предыдущими годами. Выпало 51 мм осадков, что составило 94% климатической нормы.