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Октябрь в Беларуси был особенным

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  • 6.11.2024, 14:57
Октябрь в Беларуси был особенным

Об этом рассказали синоптики.

По словам синоптиков, октябрь 2024 года вошел в десятку самых теплых за последние 80 лет наблюдений, пишет Белгидромет

Средняя температура воздуха по стране составила +8,3°С — это на 1,5 °С климатической нормы. 

«Октябрь занял 9-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года», — говорится в сообщении.

Теплее всего в октябре было в Могилевской области — температура воздуха была выше климатической нормы на 1,9°С. 

А самым теплым днем стало 10 октября. Тогда воздух в Пинске прогрелся до +23,6°С. Самая холодная ночь была зафиксирована 20 октября в Бобруйске — минус 5°С.

Прошедший октябрь оказался чуть менее дождливым в сравнении с предыдущими годами. Выпало 51 мм осадков, что составило 94% климатической нормы. 

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