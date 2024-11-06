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«Если россияне заденут Трампа, он пустится во все тяжкие»

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  • 6.11.2024, 15:09
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«Если россияне заденут Трампа, он пустится во все тяжкие»

События могут пойти по невыгодному для Кремля сценарию.

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, не считает вопрос России своей первоочередной задачей, рассказал в эфире Radio NV политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

«Трамп сосредоточен больше на геополитическом противостоянии с Китаем. Он считает, что надо разобраться с ними, а остальное — это второстепенные задачи. И где-то можно и украинскими интересами пожертвовать, где-то возможно, если придется, израильскими интересами. Но главное — нанести поражение Китаю. И если для этого надо где-то пожертвовать украинскими интересами, чтобы Российская Федерация с Китаем не сближалась, это допустимый сценарий», — говорит политолог.

В то же время он добавляет, что президентство Трампа может не быть выгодным для РФ:

«Выглядит так, что у них головокружение от успеха. Они проводят успешные наступательные операции на линии фронта, это стоит признать. Они международную кампанию успешно провели — сначала с визитом в Монголию, потом с саммитом Брикс в России, с визитом туда Гутереша. Субъективация Путина, его легитимация на международном уровне набирает обороты. Поэтому они могут где-то слишком поверить в себя и не пытаться перехитрить Трампа, а попытаться надавить на него. В таком случае, положительном для нас, он может очень сильно обидеться, принципиально это воспринять и пуститься во все тяжкие. Очень хотелось, чтобы именно по такому сценарию развивались события».

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