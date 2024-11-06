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Тренер «Филадельфии» одним словом оценил игру белорусского хоккеиста Колосова

  • 6.11.2024, 15:19
Тренер «Филадельфии» одним словом оценил игру белорусского хоккеиста Колосова

Джон Торторелла был краток.

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла лаконично прокомментировал игру белорусского вратаря Алексея Колосова в матче НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

Колосов отразил рекордные в своей карьере 29 бросков. Но в итоге «летчики» потерпели поражение со счетом 4:6. «Каролина» забросила победную шайбу за 31 секунду до конца 3-го периода.

— О'Кей, — сказал Торторелла, отвечая на вопрос о том, как сыграл Колосов.

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