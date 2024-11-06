Тренер «Филадельфии» одним словом оценил игру белорусского хоккеиста Колосова
- 6.11.2024, 15:19
Джон Торторелла был краток.
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла лаконично прокомментировал игру белорусского вратаря Алексея Колосова в матче НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Колосов отразил рекордные в своей карьере 29 бросков. Но в итоге «летчики» потерпели поражение со счетом 4:6. «Каролина» забросила победную шайбу за 31 секунду до конца 3-го периода.
— О'Кей, — сказал Торторелла, отвечая на вопрос о том, как сыграл Колосов.
Hear from Torts following tonight's 6-4 loss at Carolina. #PHIvsCAR pic.twitter.com/yOVxI6UHtm— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) November 6, 2024