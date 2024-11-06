Тренер «Филадельфии» одним словом оценил игру белорусского хоккеиста Колосова 6.11.2024, 15:19

Джон Торторелла был краток.

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла лаконично прокомментировал игру белорусского вратаря Алексея Колосова в матче НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

Колосов отразил рекордные в своей карьере 29 бросков. Но в итоге «летчики» потерпели поражение со счетом 4:6. «Каролина» забросила победную шайбу за 31 секунду до конца 3-го периода.

— О'Кей, — сказал Торторелла, отвечая на вопрос о том, как сыграл Колосов.

Hear from Torts following tonight's 6-4 loss at Carolina. #PHIvsCAR pic.twitter.com/yOVxI6UHtm — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) November 6, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com