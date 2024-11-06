Politico: Украина уже готовится к обещанию Трампа остановить войну 7 6.11.2024, 15:38

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Есть сторонники оптимистичного подхода.

Украинцы отреагировали со смесью беспокойства и мрачной решимости на новость, что Дональд Трамп переизбран президентом США, после того как он поклялся «прекратить войны» в своей победной речи сегодня утром.

Об этом пишет американское издание Politico.

После почти 3 лет войны официальные лица в Киеве признали, что Украине, скорее всего, придется обратиться за поддержкой к союзникам в других странах Запада в попытке противостоять возобновлению российского наступления, подкрепленного тысячами северокорейских военных.

Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну РФ с Украиной за один день, и клялся прекратить помощь Киеву. США являются главным спонсором Украины, когда речь идет о финансировании.

В прагматичном заявлении, опубликованном сегодня в соцсетях, президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о «замечательной встрече» с Трампом в сентябре и похвалил республиканца за «приверженность подходу «мир через силу» в глобальных делах».

Но при этом он добавил: «Мы рассчитываем на дальнейшую сильную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах».

Несмотря на неоднократные настойчивые заявления украинского правительства в ходе американской предвыборной кампании, что у него есть двухпартийная поддержка в Вашингтоне, было ясно, что перспективы победы Трампа сильно давят на Киев.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов написал в Facebook: «Теперь нам придется жить в мире Трампа. Я очень скептически отношусь к тому, что война закончится через 24 часа, как он обещал, но скучать нам точно не придется».

Из-за непредсказуемости Трампа украинцы не знают, чего ожидать от его второго президентства. Республиканец неоднократно заявлял, что у него хорошие отношения с главой российского режима Путиным, и называл Зеленского «величайшим коммивояжером в истории».

Но он также утверждал, якобы говорил Путину, что США будут бомбить Москву, если та попытается напасть на Украину.

Глава комитета по внешней политике в украинском Парламенте Александр Мережко придерживается относительно оптимистичного взгляда, заявляя, что президентство Трампа потребует от Киева изменения подхода.

«Не думаю, что его президентство будет плохим для Украины. Может быть, сложным, вызывающим, но не обязательно плохим», - сказал Мережко в интервью Politico.

«Трамп - прагматичный бизнесмен», который «мыслит категориями затрат и выгод», добавил он, а это значит, что Украине придется потрудиться, чтобы убедить его продолжать поддерживать Киев.

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