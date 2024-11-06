Под Минском выставили на продажу дом за $4 миллиона 5 6.11.2024, 15:47

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Фотофакт.

На продажу выставили «Дом Вашей мечты», за который просят 13 329 267 рублей или 3 999 900 $ в эквиваленте. На данный момент это самое дорогое предложение на рынке жилой недвижимости в Беларуси, пишет realt.by.

Объект находится в 19 километрах от Минска в деревне Сосновая Смолевичского района. К коттеджу общей площадью свыше 950 «квадратов» прилагается участок в 31 сотку. На территории также есть гостевой дом площадью чуть больше 92 квадратных метров и летняя кухня с сауной.

В основном здании 5 спален с личными санузлами, банкетный зал для приема гостей, 2 кухни, 2 камина, кинозал, спа-зона, винный погреб, холодильная камера, котельная и постирочная комнаты.

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