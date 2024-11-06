Российский миллиардер Дерипаска: Нефть упадет до $50 за баррель 2 6.11.2024, 15:56

3,648

Олег Дерипаска

Уже к маю.

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем канале победу Дональда Трампа на выборах президента США: «Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 долларам к маю, мир, похоже, будет везде», — написал бизнесмен, заметил сайт The Moscow Times.

В своей первой речи после победы на выборах Трамп обещал начать массовую разработку нефтяных скважин. «У нас больше черного золота, чем у любой другой страны в мире! Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России», — сказал Трамп. После этого заявления нефть марки Brent подешевела на 2%.

Ранее Трамп заявлял, что за 24 часа урегулирует украинский кризис. По его мнению, при цене нефти на уровне $40 за баррель Россия не могла бы вести боевые действия, а нефть по $100 за баррель позволила Москве иметь большой военный бюджет.

Нефтяные компании США лоббировали приход Трампа и спонсировали его президентскую кампанию. Он может дать дополнительные экологические и налоговые послабления нефтяной промышленности, что увеличит добычу и придаст импульс для роста капитализации сырьевых компаний. Трамп заявлял, что заработает целое состояние на продаже энергоресурсов в Европу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com