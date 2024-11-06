Российский миллиардер Дерипаска: Нефть упадет до $50 за баррель

Российский миллиардер Дерипаска: Нефть упадет до $50 за баррель2
- 6.11.2024, 15:56
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Уже к маю.
Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем канале победу Дональда Трампа на выборах президента США: «Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 долларам к маю, мир, похоже, будет везде», — написал бизнесмен, заметил сайт The Moscow Times.
В своей первой речи после победы на выборах Трамп обещал начать массовую разработку нефтяных скважин. «У нас больше черного золота, чем у любой другой страны в мире! Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России», — сказал Трамп. После этого заявления нефть марки Brent подешевела на 2%.
Ранее Трамп заявлял, что за 24 часа урегулирует украинский кризис. По его мнению, при цене нефти на уровне $40 за баррель Россия не могла бы вести боевые действия, а нефть по $100 за баррель позволила Москве иметь большой военный бюджет.
Нефтяные компании США лоббировали приход Трампа и спонсировали его президентскую кампанию. Он может дать дополнительные экологические и налоговые послабления нефтяной промышленности, что увеличит добычу и придаст импульс для роста капитализации сырьевых компаний. Трамп заявлял, что заработает целое состояние на продаже энергоресурсов в Европу.