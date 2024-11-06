Бориса Джонсона выгнали с эфира о выборах в США

Бориса Джонсона выгнали с эфира о выборах в США2
- 6.11.2024, 16:18
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Из-за чрезмерной рекламы его книги.
Экс-премьера Британии Бориса Джонсона удалили с программы телеканала Channel 4, посвященной выборам в США, за чрезмерное продвижение своей книги.
Об этом пишет «Европейская правда».
Бывший премьер-министр Великобритании, предоставляя аналитику для британского вещателя, неоднократно упоминал о своих недавно опубликованных мемуарах и ссылался на них, несмотря на то, что ведущие делали ему замечания.
«Сейчас у нас в студии в основном новая компания – Бориса Джонсона убрали за то, что он слишком много говорил о своей книге», – сказал соведущий Кришнан Гуру-Мурти в эфире телеканала.
Остается неясным, было ли удаление Джонсона запланированным или нет.
Через несколько минут после начала шоу бывший премьер-министр достал свои мемуары, когда Гуру-Мурти приказал ему «убрать их подальше» и обозвал его «таким дешевым».
Джонсон отказался выполнять это, заявив: «Вы абсолютно ничего не можете сделать, чтобы остановить меня... Я имею право представить свою книгу».
Он часто повторял, что ответы на вопросы ведущей об Украине и политическом возвращении Джонсона можно найти в книге.
Соведущая Эмили Мейтлис заявила, что не все собираются читать его книгу, и предложила сказать, хочет ли Джонсон вернуться в политику. «Вы на самом деле не можете ответить ни на один вопрос», – сказала она.
Джонсона критика не смутила. Он утверждал, что ответил на все вопросы и «с удовольствием занимается продвижением книги «Раскованный», которую можно приобрести во всех хороших книжных магазинах».