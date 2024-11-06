закрыть
6 ноября 2024, среда, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бориса Джонсона выгнали с эфира о выборах в США

2
  • 6.11.2024, 16:18
  • 3,028
Бориса Джонсона выгнали с эфира о выборах в США
Борис Джонсон

Из-за чрезмерной рекламы его книги.

Экс-премьера Британии Бориса Джонсона удалили с программы телеканала Channel 4, посвященной выборам в США, за чрезмерное продвижение своей книги.

Об этом пишет «Европейская правда».

Бывший премьер-министр Великобритании, предоставляя аналитику для британского вещателя, неоднократно упоминал о своих недавно опубликованных мемуарах и ссылался на них, несмотря на то, что ведущие делали ему замечания.

«Сейчас у нас в студии в основном новая компания – Бориса Джонсона убрали за то, что он слишком много говорил о своей книге», – сказал соведущий Кришнан Гуру-Мурти в эфире телеканала.

Остается неясным, было ли удаление Джонсона запланированным или нет.

Через несколько минут после начала шоу бывший премьер-министр достал свои мемуары, когда Гуру-Мурти приказал ему «убрать их подальше» и обозвал его «таким дешевым».

Джонсон отказался выполнять это, заявив: «Вы абсолютно ничего не можете сделать, чтобы остановить меня... Я имею право представить свою книгу».

Он часто повторял, что ответы на вопросы ведущей об Украине и политическом возвращении Джонсона можно найти в книге.

Соведущая Эмили Мейтлис заявила, что не все собираются читать его книгу, и предложила сказать, хочет ли Джонсон вернуться в политику. «Вы на самом деле не можете ответить ни на один вопрос», – сказала она.

Джонсона критика не смутила. Он утверждал, что ответил на все вопросы и «с удовольствием занимается продвижением книги «Раскованный», которую можно приобрести во всех хороших книжных магазинах».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский