Основателя EPAM Аркадия Добкина включили в список самых любимых CEO этого года

Основателя EPAM Аркадия Добкина включили в список самых любимых CEO этого года1
- 6.11.2024, 16:28
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Все дело в отношении к людям.
Основателя EPAM Аркадия Добкина включили в список самых любимых руководителей — Most Loved SEOs от Newsweek. Об этом сообщила команда EPAM на странице компании в LinkedIn. Внимание на публикацию обратил devby.
В комментариях под постом поздравляют Аркадия и пишут, что ему «подходит этот титул», так как он «очень дальновидный CEO» и при этом скромный человек.
— Руководство такой огромной компанией требует больше, чем просто мудрости, навыков, таланта и уникальности — часто это требует оставаться человеком. В современном мире мы сталкиваемся с таким количеством вызовов, поэтому хотелось бы, чтобы у нас было больше таких лидеров, как Аркадий, с их подходом к решению проблем — когда создается лучший мир не только для бизнеса, но и для людей.
Также в одном из комментариев говорится, что Добкин — «не обычный гендиректор, он как дедушка для каждого из сотрудников. Рассказывают множество историй о том, как он сидел в самолетах рядом с инженерами EPAM, обменивался мнениями и налаживал связи. Все дело в отношении к людям».
Список Most Loved SEOs составляется на основе исследования, которое включает изучение отзывов, а также опрос среди сотрудников, чтобы оценить эффективность их CEO как руководителей, а также их влияние на культуру компании. Также составители рейтинга изучают, что пишут СМИ.
Кроме того, EPAM уже четвертый год подряд входит в список из Most Loved Workplaces, который составляется той же командой. Чтобы сформировать рейтинг из топ-100 компаний в этом году, было опрошено 2 миллиона сотрудников.