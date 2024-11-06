Мир следит за Америкой, россияне — за ценами на масло 2 Андрей Окунь

6.11.2024, 16:33

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Андрей Окунь

Поразительная страна.

Мир следит за американскими выборами, а в России обсуждают, почему выросли цены на сливочное масло. Сразу видно, как хорошо мы наподдали этому западному гегемону, мало ему не показалось.

Оказывается, цены на масло выросли не из-за дефицита, а потому что россияне стали богаче. Вот и начали скупать ликвидный сливочный товар эшелонами. Это не я придумал, так министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала.

Хотя министр Оксана Лут много чего удивительного говорила. Она, например, призывала граждан молиться, чтобы успешно взошел посев озимых, поэтому ее экспертность в сфере сельского хозяйства как минимум под вопросом.

Но я сразу вспомнил, что формулировку про "россияне стали богаче" мы уже где-то слышали. Именно так в январе 2024 года Путин объяснял, что цены на яйца выросли на 60%, потому что россияне стали больше зарабатывать.

Поразительная страна. Как только доходы у людей растут, так они сразу бегут покупать не машины с квартирами, а яйца, мясо курицы и сливочное масло. Раз такое дело, сразу хочется спросить. Может, роста зарплат только на продукты и хватает? И чем же закупались люди до этого бешеного роста доходов?

А так, конечно, хвала действующей власти и мудрому царю, людям хватает денег, чтобы купить побольше масла!

Андрей Окунь, (a target="_blank" href=https://t.me/okun_andrew/2579>Telegram

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