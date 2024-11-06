закрыть
6 ноября 2024, среда, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мир следит за Америкой, россияне — за ценами на масло

2
  • Андрей Окунь
  • 6.11.2024, 16:33
  • 1,852
Мир следит за Америкой, россияне — за ценами на масло
Андрей Окунь

Поразительная страна.

Мир следит за американскими выборами, а в России обсуждают, почему выросли цены на сливочное масло. Сразу видно, как хорошо мы наподдали этому западному гегемону, мало ему не показалось.

Оказывается, цены на масло выросли не из-за дефицита, а потому что россияне стали богаче. Вот и начали скупать ликвидный сливочный товар эшелонами. Это не я придумал, так министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала.

Хотя министр Оксана Лут много чего удивительного говорила. Она, например, призывала граждан молиться, чтобы успешно взошел посев озимых, поэтому ее экспертность в сфере сельского хозяйства как минимум под вопросом.

Но я сразу вспомнил, что формулировку про "россияне стали богаче" мы уже где-то слышали. Именно так в январе 2024 года Путин объяснял, что цены на яйца выросли на 60%, потому что россияне стали больше зарабатывать.

Поразительная страна. Как только доходы у людей растут, так они сразу бегут покупать не машины с квартирами, а яйца, мясо курицы и сливочное масло. Раз такое дело, сразу хочется спросить. Может, роста зарплат только на продукты и хватает? И чем же закупались люди до этого бешеного роста доходов?

А так, конечно, хвала действующей власти и мудрому царю, людям хватает денег, чтобы купить побольше масла!

Андрей Окунь, (a target="_blank" href=https://t.me/okun_andrew/2579>Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский