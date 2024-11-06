Как будут работать банки и почта на большие ноябрьские выходные 1 6.11.2024, 16:39

Начинаются с завтрашнего дня.

У многих работников с завтрашнего дня начинаются длинные выходные, которые продлятся до понедельника. «Телеграф» рассказывает, как в эти дни будут работать банки, почтовые отделения и медицинские учреждения.

Белпочта

Белпочта традиционно в праздничные дни изменяет условия приема внутренних отправлений ускоренной почты (то есть ту, что обязаны доставить не позже, чем через сутки). Так, в Минске 6 ноября принимать отправления смогут только в следующие города:

• Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Орша, Глубокое, Новополоцк, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Гродно, Борисов, Бобруйск, Могилев, Минск.

А вот в праздничный день, 7 ноября, принимать начнут оправления во все города, но только в дежурных отделениях, которые работают по праздничным дням.

В областных отделениях Белпочты прием ускоренных отправлений также принимают только в выше указанные города, а 7 ноября принимать не будут вовсе.

Кроме того, Белпочта также перенесла выплаты пенсий и социальных пособий за 7 ноября. Кому-то их выплатили ещё 5 ноября, некоторым выплачивают сегодня, 6 ноября.

Отделения банков

Что касается отделений банков, то каждая компания сама определяет свой график работы, поэтому если вы решите наведаться в банк в праздничные дни, лучше будет уточнить, работает ли он, на официальном сайте компании или по телефону контакт-центра. Кстати, на сайтах многих банков работает сервис «Онлайн-консультант», которому также можно задать вопрос о работе конкретного отделения.

Практически все банки страны придерживаются стандартных правил, предусмотренных в белорусском законодательстве:

• 6 ноября (среда) работают по режиму предпраздничного дня, то есть сократили рабочее время на час,

• 7 ноября (четверг) практически везде выходной день,

• 8-9 ноября (пятница-суббота) — работают отделения, у которых обычно суббота является рабочим днём,

• 10 ноября (воскресенье) — выходной день (за исключением дежурных отделений),

• 16 ноября (суббота, на которую перенесли внеплановый выходной 8 ноября) — рабочий день по режиму буднего дня.

Впрочем, некоторые банки, например, банк БелВЭБ, также устроил для своих работников четыре выходных подряд.

Больницы, поликлиники и аптеки

По какому графику будут работать медицинские учреждения и аптеки, ранее сообщили в Министерстве здравоохранения. Так, в больницах и РНПЦ решили не переносить рабочую пятницу 8 ноября, поэтому они в этот день будут работать в обычном режиме (правда, медслужбы пообещали усилить в этих дни за счёт дежурных).

А вот амбулатории, поликлиники, поликлинические отделения больниц и республиканских научно-практических центров (РНПЦ), организации службы крови, санитарно-эпидемиологические организации, а также аптеки, организации медтехники и организации особого типа на ноябрьских выходных будут работать по следующему графику:

7 ноября — по рабочему графику праздничного дня;

8 ноября — по рабочему графику субботнего дня;

9 ноября — по рабочему графику субботнего дня;

10 ноября — по рабочему графику выходного дня;

16 ноября — по графику обычного рабочего дня.

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