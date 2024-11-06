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Работающие в Беларуси банки сообщил о нововведениях для клиентов

  • 6.11.2024, 17:03
  • 3,154
Работающие в Беларуси банки сообщил о нововведениях для клиентов

Большой список.

Ряд работающих в Беларуси банков изменил отдельные правила обслуживания и представил новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам» мониторинг их сообщений.

Банк «ВТБ (Беларусь)» запустил кредитование малого бизнеса без залога на сумму до 1 млн рублей. Оформить заявку можно онлайн или через персонального менеджера. Кредит доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на срок от 1 года со ставкой от 12,5% годовых. Финансирование может предоставляться в форме кредитной линии или овердрафта.

«Банк РРБ» увеличил время работы своих отделений. Теперь физлица могут оформить кредит, разместить деньги во вклад, осуществить перевод и другие операции в центрах банковских услуг в будние дни до 19:00. Кроме того, отделения банка будут обслуживать клиентов по субботам.

«Беларусбанк» объявил о новой услуге по обмену валют. Более выгодные условия по специальном курсу доступны при операции, сумма которой равна или превышает 10 тыс. долларов или евро, 1 млн российских рублей, 100 тыс. китайских юаней (в соответствии с валютой обмена). Выбор отделения банка и условия совершения валютно-обменной операции согласуются с клиентом индивидуально.

«Белгазпромбанк» установил ограничения по операциям снятия наличных денег c использованием банковской карточки «Расчетная карточка нерезидента» — максимум 10 тыс. долларов в течение 30 дней. Максимальная сумма выдачи наличных в банкоматах с карточек, эмитированных банками-нерезидентами, — 5 тыс. долларов (либо эквивалент в иной валюте) в течение 30 суток.

«Белинвестбанк» в рамках совместной партнерской программы с «Белгосстрахом» позволяет застраховать риски, связанные с использованием не только банковских карточек, но и счетов, и электронных кошельков. При страховании банковских карточек или электронных кошельков базовый страховой тариф составит 0,25% от страховой суммы, а при страховании счета клиента — 0,7%. Данный вид страхования предусматривает рассрочку.

«БНБ-Банк» приостановил выпуск, а также перевыпуск карточек «Белкарт» в российских рублях, а также продлил до 30 апреля 2025 года для ИП и нотариусов акцию для клиентов, подключенных к пакету Solo до 1 мая 2023 года, при переходе на пакет «Стремительный рост» (комиссия за перевод с открытого счета на счет с карточкой физлица составит 0,75%).

«Технобанк» будет взимать комиссию за обслуживание юрлиц и ИП при переводах средств за пределы банка на основании платежного поручения клиента, платежного требования: в российских рублях — 0,1% от суммы (минимум 10, максимум — 50 долларов), с конверсией в индийские рупии в пользу бенефициаров, обслуживающихся в банках Индии, — 75 долларов, в пользу бенефициаров, обслуживающихся в банках-нерезидентах в Китае, — 3,2% от суммы (минимум 170 долларов).

«Цептер Банк» объявил о доступности для юрлиц и ИП международных переводов в дирхамах ОАЭ. Минимальная сумма такого перевода — 320 евро в эквиваленте (комиссия составит 0,8%, плюс дополнительно комиссии третьих банков, в том числе за проведение платежа, запрос комплаенса).

На 1 ноября 2024 года в стране зарегистрировано 22 банка (один из них — «Дельта Банк» — находится в стадии банкротства).

Прибыль банков на 1 октября 2024 года составила 2 млрд 842,3 млн рублей — на 32% больше, чем на аналогичную дату 2023-го (2 млрд 152,6 млн), свидетельствует проведенный анализ данных Национального банка.

Нормативный капитал увеличился на 14,3% (с 19 млрд 196,8 млн до 21 млрд 944,4 млн), активы, достаточность нормативного капитала — на 1,4 п.п. (с 19,3% до 20,7%), активы, подверженные кредитному риску, — на 14,4% (с 91 млрд 910,8 млн до 105 млрд 170,8 млн).

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