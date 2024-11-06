Верховный суд РФ подтвердил приговор Гиркину

Верховный суд РФ подтвердил приговор Гиркину1
- 6.11.2024, 17:08
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Заседание прошло в закрытом режиме.
Верховный суд России в Москве в среду признал законным приговор бывшему командиру донецких сепаратистов Игорю Стрелкову (Гиркину). Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на росСМИ.
Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремистской деятельности.
Заседание прошло в закрытом режиме. В настоящее время бывший полковник ФСБ Игорь Стрелков отбывает наказание в колонии №5 Кировской области РФ.
Стрелков был арестован в июне 2023 года. По версии следствия, два его поста в Telegram содержали призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Свою вину он не признал.
В январе Гиркина приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.
Как сообщалось, осужденного в РФ Гиркина могут отправить из колонии на войну.