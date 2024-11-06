закрыть
6 ноября 2024, среда, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Верховный суд РФ подтвердил приговор Гиркину

1
  • 6.11.2024, 17:08
  • 3,210
Верховный суд РФ подтвердил приговор Гиркину

Заседание прошло в закрытом режиме.

Верховный суд России в Москве в среду признал законным приговор бывшему командиру донецких сепаратистов Игорю Стрелкову (Гиркину). Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на росСМИ.

 

Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремистской деятельности.

 

Заседание прошло в закрытом режиме. В настоящее время бывший полковник ФСБ Игорь Стрелков отбывает наказание в колонии №5 Кировской области РФ.

 

Стрелков был арестован в июне 2023 года. По версии следствия, два его поста в Telegram содержали призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Свою вину он не признал.

 

В январе Гиркина приговорили к 4 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

 

Как сообщалось, осужденного в РФ Гиркина могут отправить из колонии на войну.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский