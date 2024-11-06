«Головотряс панически боится даже такой театральной постановки»4
- 6.11.2024, 17:20
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Почему 26 января лучше остаться дома.
Читательница сайта Charter97.org считает, что лукашенковский фарс в виде так называемых «выборов» лучше игнорировать:
— Головотряс панически боится даже такой театральной постановки. А вдруг что-то пойдет не так? И поэтому голова трясется все чаще, а психоз и страх белорусы начали испытывать на своей собственной коже.
Наш городок насчитывает около 30 тысяч человек, но после объявления даты назначения начались непрекращающиеся хапуны.
Надо отметить, что они никогда и не утихали, а теперь достигли своего апогея. Среди моих знакомых жертвами стали уже 6 человек. К одним врываются домой, после чего люди в панике собирают вещи и выезжают за границу, к другим приходят на работу, и после профилактической беседы человека в этот же день увольняют.
Кажется, что людей на улице стало еще меньше (может, это осень), а может люди не слишком стараются без надобности выходить. Ведь в нашем городке местные новости разлетаются мгновенно. Конечно же, они обрастают все большим количеством мелочей, но на сегодня известно то, что составлен список лиц, к кому планируют прийти, запугать или арестовать. Люди чувствуют, что до этой даты спокойно жить не выйдет.
Я же своим знакомым даю только один совет: сидите дома, не ходите на избирательные пункты. Головотряс сам себя назначит и без вас. А белорусам нужно сохранить себя.