закрыть
6 ноября 2024, среда, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Головотряс панически боится даже такой театральной постановки»

4
  • 6.11.2024, 17:20
  • 7,720
«Головотряс панически боится даже такой театральной постановки»

Почему 26 января лучше остаться дома.

Читательница сайта Charter97.org считает, что лукашенковский фарс в виде так называемых «выборов» лучше игнорировать:

— Головотряс панически боится даже такой театральной постановки. А вдруг что-то пойдет не так? И поэтому голова трясется все чаще, а психоз и страх белорусы начали испытывать на своей собственной коже.

Наш городок насчитывает около 30 тысяч человек, но после объявления даты назначения начались непрекращающиеся хапуны.

Надо отметить, что они никогда и не утихали, а теперь достигли своего апогея. Среди моих знакомых жертвами стали уже 6 человек. К одним врываются домой, после чего люди в панике собирают вещи и выезжают за границу, к другим приходят на работу, и после профилактической беседы человека в этот же день увольняют.

Кажется, что людей на улице стало еще меньше (может, это осень), а может люди не слишком стараются без надобности выходить. Ведь в нашем городке местные новости разлетаются мгновенно. Конечно же, они обрастают все большим количеством мелочей, но на сегодня известно то, что составлен список лиц, к кому планируют прийти, запугать или арестовать. Люди чувствуют, что до этой даты спокойно жить не выйдет.

Я же своим знакомым даю только один совет: сидите дома, не ходите на избирательные пункты. Головотряс сам себя назначит и без вас. А белорусам нужно сохранить себя.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский