закрыть
6 ноября 2024, среда, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

С декабря в Литве меняются ПДД

  • 6.11.2024, 17:32
  • 2,368
С декабря в Литве меняются ПДД

Белорусам на заметку.

С 1 декабря 2024 года в Литве вступают в силу поправки к Правилам дорожного движения (ПДД). Важнейшее новшество – соблюдение безопасного расстояния при обгоне или объезде велосипедистов и пешеходов, будет также запрещено оставлять машины на дорогах с интенсивным движением, появятся новые дорожные знаки, сообщает Delfi со ссылкой на Министерство транспорта и сообщения Литвы.

«Мы хотим большей безопасности на дорогах и внести ясность. Устанавливается безопасное расстояние при боковом обгоне самых уязвимых участников движения – велосипедистов и пешеходов. Некоторые перемены уже давно назрели, например, стоянка машин в запрещенных местах. Мы верим, что новые требования будут способствовать более безопасному и ответственному окружению на дорогах», – сказал вице-министр сообщения Юлюс Скачкаускас.

При объезде или обгоне велосипедистов, самокатчиков или пешеходов сбоку требуется соблюдать расстояние не менее 1 м, если скорость движения авто ниже 50 км/ч, при более высокой скорости - не менее 1,5 м.

Ужесточены и требования стоянки. Автомобили и прицепы запрещено оставлять у дорог с двумя или более полосами движения в одном направлении, если скорость движения на них больше 50 км/ч. Машины можно оставлять только в отведенных для этого местах.

В правила включены и новые дорожные знаки. Знак «Зона низкого загрязнения» будет отмечать установленную муниципалитетом зону, в которой запрещено или ограничено движение всех моторных средств, за исключением тех, которые не загрязняют окружающую среду.

Чтобы информировать участников движения, отныне в правилах указано, какие нарушения фиксируют стационарные посты контроля скорости, отмеченные знаком «Автоматический контроль за движением». Новый знак с изображением фотокамеры будет отмечать посты контроля скорости, фиксирующие превышение скорости, а знак старого образца означает, что радар фиксирует другие нарушения ПДД.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский