Точно будет весело 1 Илья Куса

6.11.2024, 17:42

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Илья Куса

Для Украины ничего не меняется.

Логика управляемой эскалации и локализации войны является общей как для республиканцев, так и для демократов. Как и тренд на сокращение внешней помощи. Трамп вообще об этом говорил много и уверенно, и особенно его вице-президент Джей Ди Вэнс.

При Трампе способ сохранения этой логики будет более эксцентричным и резким. При Харрис эта история бы затянулась и была бы более сложной. Но пересекать «красные линии» американцы в любом случае не стали бы, потому что они не сумасшедшие и очень точно понимают свои интересы. Вопрос только в методах их достижения.

Нашей ошибкой является ставка на выборы в США как некий game-changer, которого на самом деле нет. Стратегические приоритеты США лежат не в ядерной войне с Россией и не в развале России на много государств, а в сдерживании и ослаблении РФ через управляемый конфликт с надеждой на нормализацию отношений в долгосрочной перспективе в противовес Китаю.

В этой рамке нет той «победы», которую мы видим как идеальный сценарий завершения войны. Как и администрация Байдена в него не верила, так и потенциальная администрация Трампа в него тем более не будет верить. Это хорошо показал последний визит президента Зеленского в США.

Соответственно, если мы хотим активной роли США в завершении войны, нам надо либо каким-то образом убедить Трампа сделать все, что мы хотим, и радикально изменить его восприятие ситуации, либо представить другой план, подогнав его под его интересы и видение конфликта. Но это уже будет не наша «формула победы», а какой-то другой компромиссный вариант.

Поэтому выдыхайте и не посыпайте голову пеплом. Точно будет весело (это ж Трамп), но на мой взгляд, стратегически, разворота на 180 градусов у Вашингтона не будет. А вера в «фиолетовые лучи» и магические способы быстрого и выгодного завершения войны только усилит разочарованность и поляризацию в обществе.

Илья Куса, «Фейсбук»

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