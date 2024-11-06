закрыть
6 ноября 2024, среда, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Точно будет весело

1
  • Илья Куса
  • 6.11.2024, 17:42
  • 3,172
Точно будет весело
Илья Куса

Для Украины ничего не меняется.

Логика управляемой эскалации и локализации войны является общей как для республиканцев, так и для демократов. Как и тренд на сокращение внешней помощи. Трамп вообще об этом говорил много и уверенно, и особенно его вице-президент Джей Ди Вэнс.

При Трампе способ сохранения этой логики будет более эксцентричным и резким. При Харрис эта история бы затянулась и была бы более сложной. Но пересекать «красные линии» американцы в любом случае не стали бы, потому что они не сумасшедшие и очень точно понимают свои интересы. Вопрос только в методах их достижения.

Нашей ошибкой является ставка на выборы в США как некий game-changer, которого на самом деле нет. Стратегические приоритеты США лежат не в ядерной войне с Россией и не в развале России на много государств, а в сдерживании и ослаблении РФ через управляемый конфликт с надеждой на нормализацию отношений в долгосрочной перспективе в противовес Китаю.

В этой рамке нет той «победы», которую мы видим как идеальный сценарий завершения войны. Как и администрация Байдена в него не верила, так и потенциальная администрация Трампа в него тем более не будет верить. Это хорошо показал последний визит президента Зеленского в США.

Соответственно, если мы хотим активной роли США в завершении войны, нам надо либо каким-то образом убедить Трампа сделать все, что мы хотим, и радикально изменить его восприятие ситуации, либо представить другой план, подогнав его под его интересы и видение конфликта. Но это уже будет не наша «формула победы», а какой-то другой компромиссный вариант.

Поэтому выдыхайте и не посыпайте голову пеплом. Точно будет весело (это ж Трамп), но на мой взгляд, стратегически, разворота на 180 градусов у Вашингтона не будет. А вера в «фиолетовые лучи» и магические способы быстрого и выгодного завершения войны только усилит разочарованность и поляризацию в обществе.

Илья Куса, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский