Польское радио готовит интервью с Юзефом Пилсудским 1 6.11.2024, 17:57

1,440

И это не спиритический сеанс.

После того как польское радио OFF Radio Kraków заменила команду журналистов-фрилансоров на синтетических ведущих, оно презентовало ещё одно нововведение. Новые «работники» радиостанции взяли интервью у лауреатки Нобелевской премии Виславы Шимборской, которая умерла 12 лет назад, пишет The Warsaw.

Во вторник 22 октября польское OFF Radio Kraków внедрила в работу радио трёх новых ведущих, созданных при помощи искусственного интеллекта. Новые лица стали вести утренние и новостные шоу, заменив живых внештатных сотрудников.

В первом же выпуске ИИ-ведущая Эмми пообщалась с польской поэтессой и лауреаткой Нобелевской премии в области литературы Виславой Шимборской. Вислава умерла 12 лет назад, 1 февраля 2012 года.

OFF Radio Kraków получило разрешение от Фонда Виславы Шимборской на использование образа поэтессы в интервью.

В беседе с отделом краковской газеты «Wyborcza» главный редактор OFF Radio Kraków Марцин Пулит заявил, что гостем передачи по случаю 11 ноября будет Юзеф Пилсудский – первый глава польского государства и умерший в 1935 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com