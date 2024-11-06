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Польское радио готовит интервью с Юзефом Пилсудским

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  • 6.11.2024, 17:57
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Польское радио готовит интервью с Юзефом Пилсудским

И это не спиритический сеанс.

После того как польское радио OFF Radio Kraków заменила команду журналистов-фрилансоров на синтетических ведущих, оно презентовало ещё одно нововведение. Новые «работники» радиостанции взяли интервью у лауреатки Нобелевской премии Виславы Шимборской, которая умерла 12 лет назад, пишет The Warsaw.

Во вторник 22 октября польское OFF Radio Kraków внедрила в работу радио трёх новых ведущих, созданных при помощи искусственного интеллекта. Новые лица стали вести утренние и новостные шоу, заменив живых внештатных сотрудников.

В первом же выпуске ИИ-ведущая Эмми пообщалась с польской поэтессой и лауреаткой Нобелевской премии в области литературы Виславой Шимборской. Вислава умерла 12 лет назад, 1 февраля 2012 года.

OFF Radio Kraków получило разрешение от Фонда Виславы Шимборской на использование образа поэтессы в интервью.

В беседе с отделом краковской газеты «Wyborcza» главный редактор OFF Radio Kraków Марцин Пулит заявил, что гостем передачи по случаю 11 ноября будет Юзеф Пилсудский – первый глава польского государства и умерший в 1935 году.

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