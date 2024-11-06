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В Беларуси запустили новое производство слуцких поясов

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  • 6.11.2024, 17:53
В Беларуси запустили новое производство слуцких поясов

С помощью ИИ.

6 ноября открылось новое производство слуцких поясов, сообщает государственный канал «Беларусь 1».

Общая площадь нового административно-производственного корпуса предприятия «Слуцкие пояса» — более 3 тыс. квадратов. Во всех цехах специальный режим температуры и влажности. Такие условия нужны как для самих изделий, так и корректной работы автономного оборудования.

В корпусе разместились три цеха. Одно из важных приобретений — сновальная машина с искусственным интеллектом. Оборудование самостоятельно корректирует неправильные параметры и исправляет ошибки.

«Продукция у нас экологически чистая. Сейчас мы выровняли линейку и направляемся именно на экопродукт. Наша продукция содержит лен, шерсть, очень маленькое количество синтетики, чтобы было комфортно, например, спать. Кроме того что мы выпускаем пастельное белье и столовое белье, еще есть широкая линейка одежды», — рассказала директор предприятия «Слуцкие пояса» Светлана Бондарчук.

Во времена ВКЛ слуцкие пояса считались признаком благородного происхождения, его наличие указывало также на благосостояние владельца. Пояса ткались из тонких шелковых и золотых и серебряных нитей. Длина пояса достигала от 2,0 до 4,5 метра, а ширина от 30 до 50 см. Пояса украшались по краям узорной каймой, а концы — пышным, главным образом растительным орнаментом, в котором народные узоры сочетались с восточными мотивами.

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