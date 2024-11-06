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«Все кричали «зачем эту картошку сажать, все можно купить»

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  • 6.11.2024, 18:07
  • 1,618
«Все кричали «зачем эту картошку сажать, все можно купить»

Белорус пожаловался на картошку за 3,85 рубля в магазине.

Белорус пожаловался в TikTok на картошку за 3,85 рубля в магазине одной белорусской торговой сети. Комментаторы подсказали, где найти значительно дешевле, пишет «Телеграф».

Кило белорусской картошки за 3,85 рубля предложили купить в магазине сети «Корона». «Есть еще, правда, какая-то за 2,46 зеленая и по 6,31 за два [килограмма]. Вот такие цены на картофель у нас в Беларуси», — пожаловался мужчина.

«Это цены у тебя в «Короне», а не в Беларуси. Я купил на ярмарке по 80 копеек», — рассказал один комментатор. У него спросили, в каком городе такая стоимость кило картошки, и сказали, что в Минске — 1,4 рубля.

«Картофель мытый, отборный, поэтому и дороже. Поставщик тоже за такой товар цену ставит немалую», — написал другой.

«Все кричали «зачем эту картошку сажать, все можно купить». Пожалуйста, покупайте, какое разнообразие», — видно, порадовался, что вырастил свою картошку третий пользователь TikTok.

«А были времена, когда картошка стоила 10 копеек, просто развелось много мироедов», — вспомнил молодость еще один.

Другие в основном рассказывали, за сколько они покупают картошку: на рынке в Таборах под Минском — 70 копеек, в дискаунтерах «Грошык» — 0,95, в райпо — около 90, в магазине сети «Санта» в Бресте — 1 рубль за кило, в «Соседях» — 95.

@vladimirs970 #беларусь #картошка #цены ♬ оригинальный звук - VladimirS

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