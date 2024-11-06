Bloomberg: Победа Трампа может привести к возвращению паритета евро и доллара 1 6.11.2024, 18:13

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Дональд Трамп

Прогноз аналитиков.

Результаты выборов президента США привели к падению курса евро. Основная причина – это ожидание, что политика избранного президента Дональда Трампа создаст такие экономические условия, которые заставят Европейский центральный банк снижать ставки для поддержки европейской экономики, в то время как Федеральная резервная США будет держать ставки высокими, пишет Bloomberg (перевод — liga.net).

Некоторые крупные банки и финансовые учреждения, такие как ABN Amro, ING, Manulife, прогнозируют дальнейшее падение евро и ожидают достижения паритета с долларом США (т.е. до соотношения 1:1) в ближайшие месяцы, тогда как другие (Mizuho, Deutsche Bank) прогнозируют падение евро до $1,03-1,05 к концу года.

Политика Трампа рассматривается как такая, что может усилить инфляцию в США, что заставит Федеральную резервную систему удерживать высокие ставки или даже повышать их для борьбы с инфляцией.

В то же время Трамп обещает ввести торговые пошлины, что может нанести серьезный ущерб европейской экономике, которая уже находится не в лучшем состоянии. В ответ Европейский центральный банк будет вынужден снижать ставки более агрессивно, чтобы стимулировать экономический рост.

Чем выше ставки – тем выше доходность государственных облигаций, а значит, такой сценарий будет способствовать более быстрому перетоку капиталов в долларовое пространство.

«Когда ФРС повышает ставки или держит их высокими для борьбы с инфляцией, в то время как ЕЦБ продолжает снижать ставки, вероятно, ускоренными темпами, эта растущая разница в процентных ставках, вероятно, будет давить на евро, возможно, вплоть до паритета», — сказала Жоржетта Буле из ABN Amro, правильно спрогнозировавшая предыдущий паритет в 2022 году.

Рынки закладывают в свои прогнозы снижение ставок в США на 1 процентный пункт, в еврозоне – на 1,30 процентного пункта до сентября следующего года.

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