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«Какой сценарий про этого персонажа сможет написать моя дочь?»

  • 6.11.2024, 18:14
«Какой сценарий про этого персонажа сможет написать моя дочь?»

Белорусский театр переживает не лучшие времена.

Искусство в Беларуси превращается в тыкву, пишет читательница сайта Charter97.org:

— В театрах проводятся чистки, аресты, увольнения. Отменяются популярные спектакли, так как играть их некому; студентов художественных училищ заставляют писать бездарные пропагандистские сценарии для новых пьес. Да, мою дочь попросили написать сценарий пьесы о советском партизане Олеге Кошевом.

Тут на виду все: и пакостная пропаганда, и чужие навязанные нашей стране личности. Помню, как некоторое время в 36-м троллейбусе крутили справку об этом персонаже. Я ежедневно ехала и вынуждена была слушать эту чушь. Что осталось в моей памяти о нем, спросите вы? Да ничего. Ведь к Беларуси он не имеет никакого отношения.

Какой сценарий про этого персонажа сможет написать моя дочь? Да, наверное, никакой, спектакль-однодневка.

Что будут дальше показывать в театрах, если классики белорусской литературы 20-го века признаны «экстремистами»?

Наверное, «Вячэры з прыдуркам» нам на сцене не дождаться. Ведь пока белорусы участвуют в этом бесконечном спектакле в жизни, а не смотрят на сцене.

Какие сценаристы, актеры могут выйти из сегодняшних учебных заведений — тоже вопрос.

Да и кому он нужен, лукашенковский театр, если там не увидишь «Тутэйшых»?

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