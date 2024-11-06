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В Гродно на аукцион выставили водонапорную башню

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  • 6.11.2024, 19:19
В Гродно на аукцион выставили водонапорную башню

В ней можно открыть кафе или магазин.

На аукцион выставили водонапорную башню в переулке Фолюш в Гродно.

В Гродно на аукцион выставили водонапорную башню — в ней можно открыть кафе или магазин.

Сооружение, которое находится в спальном районе города, построили в конце 1960-х годов, чтобы обслуживать бывший военный городок. Сейчас башня не используется.

Начальная стоимость лота — 90 878 рублей (около $27 тысяч). Бонусом к постройке идет участок земли размером в 3 сотки.

Провести модернизацию или реконструкцию башни, а также ввести ее в строй нужно за три года.

Аукцион запланирован на 12 декабря.

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