В Гродно на аукцион выставили водонапорную башню 4 6.11.2024, 19:19

В ней можно открыть кафе или магазин.

На аукцион выставили водонапорную башню в переулке Фолюш в Гродно.

В Гродно на аукцион выставили водонапорную башню — в ней можно открыть кафе или магазин.

Сооружение, которое находится в спальном районе города, построили в конце 1960-х годов, чтобы обслуживать бывший военный городок. Сейчас башня не используется.

Начальная стоимость лота — 90 878 рублей (около $27 тысяч). Бонусом к постройке идет участок земли размером в 3 сотки.

Провести модернизацию или реконструкцию башни, а также ввести ее в строй нужно за три года.

Аукцион запланирован на 12 декабря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com