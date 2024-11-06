В Гродно на аукцион выставили водонапорную башню4
- 6.11.2024, 19:19
В ней можно открыть кафе или магазин.
На аукцион выставили водонапорную башню в переулке Фолюш в Гродно.
В Гродно на аукцион выставили водонапорную башню — в ней можно открыть кафе или магазин.
Сооружение, которое находится в спальном районе города, построили в конце 1960-х годов, чтобы обслуживать бывший военный городок. Сейчас башня не используется.
Начальная стоимость лота — 90 878 рублей (около $27 тысяч). Бонусом к постройке идет участок земли размером в 3 сотки.
Провести модернизацию или реконструкцию башни, а также ввести ее в строй нужно за три года.
Аукцион запланирован на 12 декабря.