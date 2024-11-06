Лукашенко ополчился на белорусских хоккеистов и футболистов

Лукашенко ополчился на белорусских хоккеистов и футболистов4
- 6.11.2024, 19:47
- 1,836
Именно диктатор, будучи главой НОК, довел белорусский спорт до ручки.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в среду, 6 ноября, ноября во время церемонии торжественного открытия бассейна международного стандарта в Минске раскритиковал футбол и хоккей в Беларуси.
– Я боюсь даже сегодня произносить это: все жду-жду-жду, с новым руководителем футбола и так далее. Печаль полная! – заявил узурпатор.
По словам Лукашенко, туда же начинается клониться и белорусский хоккей. Он отметил, что не хватает физической подготовки.
– Особенно футболисты: они не могут с первой минуты до 90-й основного времени в одинаковом темпе провести (матч).