Цены на золото упали ниже $2700 за унцию
- 6.11.2024, 20:01
Впервые с середины октября.
Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) упала на 3,02%, до $2666,9 за унцию по состоянию на 16:38 по Минску. Стоимость золота опустилась ниже отметки $2700 за унцию впервые с 17 октября.
К 17:02 по Минску падение замедлилось до 2,86%, котировки отскочили к $2671,3 за унцию.
В среду цены на золото упали до минимума более чем за три недели на фоне роста курса доллара после того, как стало известно, что на президентских выборах в США побеждает Дональд Трамп, сообщил Reuters. Выборы в США прошли во вторник, 5 ноября. Окончательные итоги пока не подведены. Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, тогда как его соперница, действующий вице-президент страны Камала Харрис — 226.
После выборов в США курс доллара по отношению к основным валютам достиг четырехмесячного максимума, из-за чего золото стало дороже для покупателей, торгующих в других валютах, пишет издание.
В ближайшее время влияние на рынок золота будет оказывать риск роста инфляции в США, потенциального замедления темпов снижения ставок ФРС по мере введения пошлин на импорт и сохраняющийся спрос на активы-убежища, рассказал глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.