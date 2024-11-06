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Цены на золото упали ниже $2700 за унцию

  • 6.11.2024, 20:01
Цены на золото упали ниже $2700 за унцию

Впервые с середины октября.

Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) упала на 3,02%, до $2666,9 за унцию по состоянию на 16:38 по Минску. Стоимость золота опустилась ниже отметки $2700 за унцию впервые с 17 октября.

К 17:02 по Минску падение замедлилось до 2,86%, котировки отскочили к $2671,3 за унцию.

В среду цены на золото упали до минимума более чем за три недели на фоне роста курса доллара после того, как стало известно, что на президентских выборах в США побеждает Дональд Трамп, сообщил Reuters. Выборы в США прошли во вторник, 5 ноября. Окончательные итоги пока не подведены. Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, тогда как его соперница, действующий вице-президент страны Камала Харрис — 226.

После выборов в США курс доллара по отношению к основным валютам достиг четырехмесячного максимума, из-за чего золото стало дороже для покупателей, торгующих в других валютах, пишет издание.

В ближайшее время влияние на рынок золота будет оказывать риск роста инфляции в США, потенциального замедления темпов снижения ставок ФРС по мере введения пошлин на импорт и сохраняющийся спрос на активы-убежища, рассказал глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

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