Экс-глава штаба Обамы: Мы найдем время, чтобы изучить, как двигаться вперед 7 6.11.2024, 20:07

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Джим Мессина

Джим Мессина заявил, что демократы будут «изучать все», чтобы снова стать партией большинства.

Республиканская партия «надрала зад» демократам на выборах президента США, заявил Джим Мессина — бывший руководитель предвыборного штаба экс-президента США демократа Барака Обамы. Слова политконсультанта передает NBC News.

Мессина считает, что в Демократической партии возникли проблемы при коммуникации с такими группами избирателей, как жители сельской местности, латиноамериканцы и молодежь. По его мнению, эти группы «больше не чувствуют, что Демократическая партия их видит».

«Я надеюсь, что мы найдем время, чтобы изучить все это и обсудить, как двигаться вперед, чтобы снова стать партией большинства, какой мы были раньше», — заключил политконсультант.

Ранее NBC сообщил со ссылкой на источник, что обстановка на встрече основных спонсоров Камалы Харрис в вашингтонском отеле похожа на похороны. Другой собеседник телеканала оценил ситуацию фразой «нехорошо».

Действующий вице-президент США Камала Харрис является кандидатом в президенты от Демократической партии США. Ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп выигрывает выборы с вероятностью более чем 95%. Сам республиканец уже объявил себя 47-м президентом США и пообещал Америке «золотой век».

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