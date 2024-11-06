Экс-глава штаба Обамы: Мы найдем время, чтобы изучить, как двигаться вперед

Экс-глава штаба Обамы: Мы найдем время, чтобы изучить, как двигаться вперед7
- 6.11.2024, 20:07
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Джим Мессина заявил, что демократы будут «изучать все», чтобы снова стать партией большинства.
Республиканская партия «надрала зад» демократам на выборах президента США, заявил Джим Мессина — бывший руководитель предвыборного штаба экс-президента США демократа Барака Обамы. Слова политконсультанта передает NBC News.
Мессина считает, что в Демократической партии возникли проблемы при коммуникации с такими группами избирателей, как жители сельской местности, латиноамериканцы и молодежь. По его мнению, эти группы «больше не чувствуют, что Демократическая партия их видит».
«Я надеюсь, что мы найдем время, чтобы изучить все это и обсудить, как двигаться вперед, чтобы снова стать партией большинства, какой мы были раньше», — заключил политконсультант.
Ранее NBC сообщил со ссылкой на источник, что обстановка на встрече основных спонсоров Камалы Харрис в вашингтонском отеле похожа на похороны. Другой собеседник телеканала оценил ситуацию фразой «нехорошо».
Действующий вице-президент США Камала Харрис является кандидатом в президенты от Демократической партии США. Ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп выигрывает выборы с вероятностью более чем 95%. Сам республиканец уже объявил себя 47-м президентом США и пообещал Америке «золотой век».