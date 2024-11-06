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Экс-глава штаба Обамы: Мы найдем время, чтобы изучить, как двигаться вперед

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  • 6.11.2024, 20:07
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Экс-глава штаба Обамы: Мы найдем время, чтобы изучить, как двигаться вперед
Джим Мессина

Джим Мессина заявил, что демократы будут «изучать все», чтобы снова стать партией большинства.

Республиканская партия «надрала зад» демократам на выборах президента США, заявил Джим Мессина — бывший руководитель предвыборного штаба экс-президента США демократа Барака Обамы. Слова политконсультанта передает NBC News.

Мессина считает, что в Демократической партии возникли проблемы при коммуникации с такими группами избирателей, как жители сельской местности, латиноамериканцы и молодежь. По его мнению, эти группы «больше не чувствуют, что Демократическая партия их видит».

«Я надеюсь, что мы найдем время, чтобы изучить все это и обсудить, как двигаться вперед, чтобы снова стать партией большинства, какой мы были раньше», — заключил политконсультант.

Ранее NBC сообщил со ссылкой на источник, что обстановка на встрече основных спонсоров Камалы Харрис в вашингтонском отеле похожа на похороны. Другой собеседник телеканала оценил ситуацию фразой «нехорошо».

Действующий вице-президент США Камала Харрис является кандидатом в президенты от Демократической партии США. Ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп выигрывает выборы с вероятностью более чем 95%. Сам республиканец уже объявил себя 47-м президентом США и пообещал Америке «золотой век».

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