В «Новой Боровой» опробуют новую разметку

В «Новой Боровой» опробуют новую разметку2
- 6.11.2024, 20:16
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Для повышения безопасности дорожного движения.
На дорогах «Новой Боровой» опробуют приподнятые проезды и перекрестки, а на переходах, стоянках и тротуарах уже появилась новаторская разметка. Передовые формы и методы организации дорожного движения в районе внедряют совместно с ГУГАИ МВД и УГАИ УВД Минского облисполкома.
«Совместно с ГУГАИ МВД и УГАИ УВД Минского облисполкома проводится комплексная планомерная работа по внедрению передовых форм и методов организации дорожного движения, направленных на обеспечение безопасности, повышение уровня защищенности жителей и гостей района, в том числе лиц с ограниченными возможностями», — рассказали в «А-100 Девелопмент».
В частности согласовано применение в экспериментальном порядке конструкций и искусственных неровностей. Среди них — приподнятые проезды, перекрестки и зоны пешеходного и велосипедного движения. В районе уже появилась новая горизонтальная разметка для велосипедных и пешеходных дорожек, а также границ, где разрешены остановка и стоянка. Если опыт «Новой Боровой» будет успешным, его могут масштабировать. Не исключено, что в будущем эти новшества получат широкое распространение в Беларуси.
«В дальнейшем, с учетом положительного опыта практического применения, экспериментальные технические решения будут включаться в действующие стандарты, нормативы и правила», — уточняют в «А-100 Девелопмент».