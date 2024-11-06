Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин

6.11.2024, 20:33

6,652

Леонид Невзлин

Многим странам придется пересмотреть свои стратегии.

Дональд Трамп снова стал президентом Соединенных Штатов.

Я думаю, это признак глубокой фрустрации американского общества и его разочарования в «классических» политиках. Фрустрации, которая стала очевидной в 2016 году, когда Трамп выиграл в первый раз. И с которой демократы так и не справились восемь лет спустя.

Как бы ни преуменьшали значение внешней политики для выборов, очевидно, что недовольство Байденом и его командой усилилось после 7 октября 2023 года. Одни упрекали его в поддержке войн на Ближнем Востоке. Другие – в недостаточной поддержке Израиля. Третьи – в недостаточном сострадании палестинцам. Четвертые – в провалах в борьбе с антисемитизмом.

Теперь Трамп обещает завершить все мировые конфликты. Вопрос в том, какой ценой?

Нас всех ждут непредсказуемые четыре года. Партнерам Вашингтона – будь то НАТО, Евросоюз, Тайвань, Украина или Израиль – придется пересмотреть свои стратегии.

Кажется, зарождается какой-то новый мировой порядок. Надеюсь, демократия и свобода в нем выстоят и дадут отпор террористическим режимам.

Леонид Невзлин, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com