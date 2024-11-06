Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
- Леонид Невзлин
- 6.11.2024, 20:33
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Многим странам придется пересмотреть свои стратегии.
Дональд Трамп снова стал президентом Соединенных Штатов.
Я думаю, это признак глубокой фрустрации американского общества и его разочарования в «классических» политиках. Фрустрации, которая стала очевидной в 2016 году, когда Трамп выиграл в первый раз. И с которой демократы так и не справились восемь лет спустя.
Как бы ни преуменьшали значение внешней политики для выборов, очевидно, что недовольство Байденом и его командой усилилось после 7 октября 2023 года. Одни упрекали его в поддержке войн на Ближнем Востоке. Другие – в недостаточной поддержке Израиля. Третьи – в недостаточном сострадании палестинцам. Четвертые – в провалах в борьбе с антисемитизмом.
Теперь Трамп обещает завершить все мировые конфликты. Вопрос в том, какой ценой?
Нас всех ждут непредсказуемые четыре года. Партнерам Вашингтона – будь то НАТО, Евросоюз, Тайвань, Украина или Израиль – придется пересмотреть свои стратегии.
Кажется, зарождается какой-то новый мировой порядок. Надеюсь, демократия и свобода в нем выстоят и дадут отпор террористическим режимам.
Леонид Невзлин, Facebook