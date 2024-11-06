Соболенко проиграла Рыбакиной в матче Итогового турнира WTA 1 6.11.2024, 20:50

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Арина Соболенко

При этом белоруска все равно вышла в полуфинал с первого места, сохранив статус первой ракетки планеты.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла Елене Рыбакиной в заключительном третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA.

Действующая первая ракетка планеты уступила пятому номеру рейтинга, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной – 4:6, 6:3, 1:6. Поединок длился 1 час 40 минут.

При этом ранее Соболенко выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:4) и итальянки Ясмин Паолини (6:3, 7:5). Эти две победы досрочно вывели Арину в полуфинал Итогового турнира WTA с первого места.

Вместе с белоруской в 1/2 финала из фиолетовой группы вышла и олимпийская чемпионка-2024 Чжэн Циньвэнь. 7 ноября определятся их соперницы.

В параллельной оранжевой группе досрочно вышла в 1/2 финала американка Кори Гауфф. Четвертой полуфиналисткой могут стать Ига Свентек и Барбора Крейчикова – это решится в последнем туре.

Напомним, что полуфиналы Итогового турнира WTA пройдут в пятницу, 8 ноября, а финал состоится 9-го, в субботу.

Арина Соболенко благодаря двум своим победам и осечке Иги Свентек сохранит статус лучшей в рейтинге WTA вне зависимости от результатов Итогового турнира.

Общий призовой фонд турнира в Саудовской Аравии – $15,25 млн. Чемпионка в одиночном разряде заработает не менее $4,45 млн. Год назад полька Ига Свентек разгромила в финале Джессику Пегулу.

В сезоне-2024 Арина Соболенко одержала победу на двух турнирах Большого шлема – Australian Open и US Open. Помимо виктории в Ухане, в ее активе триумф на WTA 1000 в Индиан-Уэльсе.

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