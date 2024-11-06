Трамп победил в колеблющемся Мичигане

Трамп победил в колеблющемся Мичигане3
- 6.11.2024, 21:45
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Он увеличил общее число голосов до 291.
Бывший президент и кандидат Республиканской партии США Дональд Трамп одержал победу в Мичигане — одном из семи колеблющихся штатов, где ведется основная борьба за президентское кресло.
Победа принесла республиканцу 15 выборщиков штата, увеличив общее число голосов до 291, следует из данных AP. У его оппонентки Камалы Харрис, тем временем, 223 выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить не менее 270 голосов.