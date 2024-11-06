закрыть
6 ноября 2024, среда, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп победил в колеблющемся Мичигане

3
  • 6.11.2024, 21:45
  • 1,508
Трамп победил в колеблющемся Мичигане

Он увеличил общее число голосов до 291.

Бывший президент и кандидат Республиканской партии США Дональд Трамп одержал победу в Мичигане — одном из семи колеблющихся штатов, где ведется основная борьба за президентское кресло.

Победа принесла республиканцу 15 выборщиков штата, увеличив общее число голосов до 291, следует из данных AP. У его оппонентки Камалы Харрис, тем временем, 223 выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить не менее 270 голосов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский