Трамп победил в колеблющемся Мичигане 3 6.11.2024, 21:45

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Он увеличил общее число голосов до 291.

Бывший президент и кандидат Республиканской партии США Дональд Трамп одержал победу в Мичигане — одном из семи колеблющихся штатов, где ведется основная борьба за президентское кресло.

Победа принесла республиканцу 15 выборщиков штата, увеличив общее число голосов до 291, следует из данных AP. У его оппонентки Камалы Харрис, тем временем, 223 выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить не менее 270 голосов.

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