Фестиваль белорусской фольклорной песни пройдет в Вильнюсе 1 6.11.2024, 21:54

Вход свободный.

В субботу, 9 ноября, Общество белорусской культуры в Литве приглашает на Пятый фестиваль белорусской фольклорной песни.

В мероприятии участвуют: Ольга Барышникова, Сержук Долгушев, Полина Куранович, Юрка Цеханович, «Тургелянка» (традиционные белорусские песни Тургеля и окрестностей), «Мальвы» (Каунас, украинские песни), «Патрида» (Вильнюс, греческий ансамбль), «АБРА» (Рига, латышские народные мелодии, волынка), «Езняле» (Езнас, Пренайский р-н), «Жемерва», Осочники (Польша), «Лянок» (Вильнюсская белорусская гимназия им. Ф. Скорины), «Ойра» (Вильнюс, белорусские танцы, волынка), «Беларускі цуд», «Гоман», «Валошкі», «Світанак», «Пацеркі» (Вильнюс).

Вход свободный.

Дата: 9 ноября

Время: 14:00 (местное время)

Место: Ново-Виленский культурный центр, Gerovės g. 1, Вильнюс.

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