Майка легендарного баскетболиста Джордана продана на аукционе почти за $5 миллионов 1 6.11.2024, 22:00

Баскетболист носил эту джерси в сезоне-1996/97.

Игровую джерси легенды баскетбола Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby’s за 4,68 миллиона долларов.

Об этом сообщает ESPN.

В этой майке Джордан провел не менее 17 поединков за «Чикаго Буллз», среди которых противостояние с новичком НБА Алленом Айверсоном, который обыграл легенду кроссовером.

Всего на продажу были выставлены пять лотов The Ultimate Jordan Collection. За более скромные суммы были проданы игровые и тренировочные джерси и шорты, кроссовки Джордана из Университета Северной Каролины, а также флаг баскетбольной команды США с летней Олимпиады-1992.

Общая сумма за все лоты составила 8,5 миллиона долларов.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА и двукратным победителем Олимпиады, По мнению многих экспертов, он остается лучшим баскетболистом в истории.

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