CNN: Часть демократов считают Байдена виновным в поражении Харрис на выборах 13 6.11.2024, 22:03

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Джо Байден

В Демократической партии считают, что Байден слишком поздно снялся с предвыборной гонки.

Некоторые представители Демократической партии США обвиняют Джо Байдена в том, что Камала Харрис проиграла выборы.

Об этом пишет издание CNN.

Члены кампании Харрис также возлагают ответственность за проигрыш на Байдена.

«Байден будет нести большую ответственность за это. И, честно говоря, он должен», - рассказал CNN высокопоставленный представитель кампании Харрис.

Для многих вина Байдена за возвращение Трампа в Белый дом уходит корнями в решение баллотироваться на второй срок, вместо того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание 2020 года быть «переходным» президентом и «мостом».

Отмечается, что если бы Байден решил не баллотироваться на следующие четыре года в Белом доме, говорят демократы, состоялись бы серьезные демократические праймериз, на которых был бы избран следующий кандидат от партии, а вместе с тем и время для этого кандидата на организацию и проведение собственной кампании.

Зато решение президента остаться в гонке, несмотря на беспокойство многих демократов, что привело к тому, что Байден был вынужден выйти из гонки лишь за несколько месяцев до дня выборов, не оставило Харрис другого выбора, кроме как вести необычно урезанную кампанию.

«Партия также так и не получила возможности решить была ли вице-президент на самом деле самым сильным кандидатом, которого можно было бы выдвинуть против Трампа. В конце концов, многомесячный спринт Харрис ко дню выборов был кампанией Байдена с Харрис во главе списка. Это была кампания Байдена с новыми плакатами», - пояснил собеседник CNN.

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