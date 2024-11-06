Политолог: Трамп ударит по самому болезненному месту России

Политолог: Трамп ударит по самому болезненному месту России2
- 6.11.2024, 22:13
- 2,290
По словам Тараса Загороднего, избранный президент США существенно снизит цены на нефть.
Трамп существенно снизит цены на нефть и ударит по самому болезненному месту России. Это сыграет на руку Украине. Об этом заявил партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире проекта «Тема с Мосейчук».
«Трамп снимет все ограничения на нефть и газ, которые установил Байден как для американцев, так и для Канады», - прогнозирует эксперт.
По словам Загороднего, это вызвано большими объёмами нефтедобывающей промышленности в США, которая серьезно пострадала из-за «зелёной» политики Демократической партии и президента Байдена. Подход новой администрации должен позволить крупным компаниям значительно увеличить добычу нефти и, соответственно, нарастить экспорт.
«Это связано с экономической политикой, которой придерживается Трамп. Потому что дешёвые энергоресурсы — это производство, это экономика, это реиндустриализация. И когда Трамп говорит, что готов снизить цену на нефть до 40 долларов — он это сделает», - убежден эксперт.
Увеличение предложения нефти на рынке и падение цен значительно ударит как по России, так и по Ирану.
«Иран и Россия не смогут так свободно экспортировать свою нефть. России будет нанесён экономический удар», - подытожил Тарас Загородний.