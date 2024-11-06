Политолог: Трамп ударит по самому болезненному месту России 2 6.11.2024, 22:13

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Тарас Загородный

По словам Тараса Загороднего, избранный президент США существенно снизит цены на нефть.

Трамп существенно снизит цены на нефть и ударит по самому болезненному месту России. Это сыграет на руку Украине. Об этом заявил партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире проекта «Тема с Мосейчук».

«Трамп снимет все ограничения на нефть и газ, которые установил Байден как для американцев, так и для Канады», - прогнозирует эксперт.

По словам Загороднего, это вызвано большими объёмами нефтедобывающей промышленности в США, которая серьезно пострадала из-за «зелёной» политики Демократической партии и президента Байдена. Подход новой администрации должен позволить крупным компаниям значительно увеличить добычу нефти и, соответственно, нарастить экспорт.

«Это связано с экономической политикой, которой придерживается Трамп. Потому что дешёвые энергоресурсы — это производство, это экономика, это реиндустриализация. И когда Трамп говорит, что готов снизить цену на нефть до 40 долларов — он это сделает», - убежден эксперт.

Увеличение предложения нефти на рынке и падение цен значительно ударит как по России, так и по Ирану.

«Иран и Россия не смогут так свободно экспортировать свою нефть. России будет нанесён экономический удар», - подытожил Тарас Загородний.

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