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Белорус поехал на «Х-Фактор» в Узбекистан и покорил жюри позитивным настроением

  • 6.11.2024, 22:20
  • 1,448
Белорус поехал на «Х-Фактор» в Узбекистан и покорил жюри позитивным настроением

Видео.

Белорусский певец Евгений Веренич, который участвовал в популярном шоу «Х-Фактор» в Беларуси и Украине, теперь отправился на этот же конкурс в Узбекистан. Причем не только ради себя. Видео с его выступлением опубликовано в TikTok.

Представляя себя жюри, парень рассказал, что участвовал в «Х -Фактор» в Украине в третьем, четвертом и восьмом сезоне, но там была «грустная история», передает «Зеркало».

«Каждый раз я слетал на этапе „стулья“. Потом я был на „Х -Факторе“ в Беларуси, и там я прошел в прямые эфиры, и мне не хватило две недели до суперфинала», — поделился он.

Евгений добавил, что «во всех «Х-Факторах», в которых я участвовал, был Сергей Соседов, и он всегда говорил мне «нет».

На вопрос о том, откуда он узнал про этот проект в Узбекистане, парень ответил, что он очень любит этот конкурс, четыре раза в нем участвовал, поэтому всегда следит за новыми кастингами и знает все сезоны, которые проходят.

Правда, потом признался, что в Узбекистан приехал не только из-за этого.

«Я собрал коллектив, и в этом бэнде есть девушка, с которой мы вместе работаем, но она нигде никогда не участвовала. Она очень хорошо поет, как по мне, она мне нравится, и я ей сказал, что „надо, давай, ты должна где-нибудь быть“, ну, и личным примером в том числе я закрою свой гештальт до суперфинала „X-Фактора“, а она в целом где-то поучаствует. Я своей сильной мужской спиной ее поддержу, поэтому мы вместе здесь», — признался Евгений Веренич.

Певец также рассказал жюри, что смотрел до приезда первый сезон «X-Фактор» Узбекистан и сильно готовился.

«Я когда узнал, что будет „X-Фактор“ Узбекистан, естественно, открыл первый сезон на YouTube и начал смотреть от начала до конца. Писал девушке: „Посмотри, как это происходит, что такое тренировочный лагерь“. У вас было очень весело, особенно бессонная ночь здесь, в зале. Я представлял уже, как я буду одним глазом спать, а вторым учиться петь на узбекском языке», — признался белорус.

Этой визуализацией своих желаний он покорил всех членов жюри, и они отметили, что его аффирмация (позитивное утверждение, краткая фраза самовнушения, создающая правильный психологический настрой. — Прим. ред.) сработала, и сказали ему «да», пригласив в тренировочный лагерь.

Также они добавили, что их восхитило уважение, которое белорус показал Узбекистану, и это уважение взаимно.

К слову, парень похвалил все виды плова, которые там пробовал, заявил, что накупил билетов и намерен посмотреть узбекские города, а также отметил, что в Ташкенте очень чисто.

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