Зеленский впервые с начала большой войны едет в Венгрию

Зеленский впервые с начала большой войны едет в Венгрию1
- 6.11.2024, 22:37
Президент Украины примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, посетит Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Зеленский отметил, что в четверг будет в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующей в ЕС Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля.
«Я благодарю за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами», – анонсировал он.
Большинство европейских государств, как сообщалось, решили принять участие в саммите Европейского политического сообщества, хотя ранее были предложения его бойкотировать из-за скандальных внешнеполитических выходок Виктора Орбана.
Заметим, что Зеленский не посещал Венгрию с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.
Двусторонние отношения были омрачены торможением Венгрией санкций и военной помощи в ЕС, а также контактами венгерского руководства с Россией.
На прошлой неделе президент также рассказал, что Киев и Будапешт работают над подготовкой «двустороннего документа», который коснется в частности вопросов безопасности и вступления Украины в НАТО.