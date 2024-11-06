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Зеленский впервые с начала большой войны едет в Венгрию

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  • 6.11.2024, 22:37
Зеленский впервые с начала большой войны едет в Венгрию
Владимир Зеленский

Президент Украины примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, посетит Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что в четверг будет в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующей в ЕС Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

«Я благодарю за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами», – анонсировал он.

Большинство европейских государств, как сообщалось, решили принять участие в саммите Европейского политического сообщества, хотя ранее были предложения его бойкотировать из-за скандальных внешнеполитических выходок Виктора Орбана.

Заметим, что Зеленский не посещал Венгрию с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Двусторонние отношения были омрачены торможением Венгрией санкций и военной помощи в ЕС, а также контактами венгерского руководства с Россией.

На прошлой неделе президент также рассказал, что Киев и Будапешт работают над подготовкой «двустороннего документа», который коснется в частности вопросов безопасности и вступления Украины в НАТО.

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