Минское «Динамо» приехало в Варшаву с идеологом

Минское «Динамо» приехало в Варшаву с идеологом4
- 6.11.2024, 22:52
Завтра минчане сыграют в футбольной Лиге конференций с «Легией».
Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко накануне матча Лиги конференций против «Легии» отказался комментировать роль идеолога, который вместе с командой прибыл в Варшаву, передает «Трибуна».
Игра пройдет 7 ноября.
– Вместе с командой приехал человек, который отвечает за идеологию. Зачем он?
– А можно обратный вопрос. Вопрос по матчу? Вопрос не по матчу, – сказал Скрипченко.