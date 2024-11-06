Минское «Динамо» приехало в Варшаву с идеологом 4 6.11.2024, 22:52

Завтра минчане сыграют в футбольной Лиге конференций с «Легией».

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко накануне матча Лиги конференций против «Легии» отказался комментировать роль идеолога, который вместе с командой прибыл в Варшаву, передает «Трибуна».

Игра пройдет 7 ноября.

– Вместе с командой приехал человек, который отвечает за идеологию. Зачем он?

– А можно обратный вопрос. Вопрос по матчу? Вопрос не по матчу, – сказал Скрипченко.

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