На Солнце произошла очередная мощная вспышка
- 6.11.2024, 23:07
Ей был присвоен высший балл.
На Солнце произошла вспышка высшего балла X2.4, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Там отметили, что максимальные значения излучения были зафиксированы 6 ноября в 16:40 (по Минску).
«Вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности», — рассказали исследователи.
По их данным, вспышка произошла в той части Солнца, которая находится «в области наиболее эффективного воздействия на Землю». Поэтому сейчас для планеты существуют «максимальные риски», которые могут и не подтвердиться.
В лаборатории уточнили, что это проясниться в ближайшее время — когда станет понятно, были ли в сторону Земли крупные выбросы плазмы. Кроме того, в ближайшие два дня на Солнце могут произойти еще более крупные вспышки, подчеркнули там.