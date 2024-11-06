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На Солнце произошла очередная мощная вспышка

  • 6.11.2024, 23:07
На Солнце произошла очередная мощная вспышка

Ей был присвоен высший балл.

На Солнце произошла вспышка высшего балла X2.4, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там отметили, что максимальные значения излучения были зафиксированы 6 ноября в 16:40 (по Минску).

«Вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности», — рассказали исследователи.

По их данным, вспышка произошла в той части Солнца, которая находится «в области наиболее эффективного воздействия на Землю». Поэтому сейчас для планеты существуют «максимальные риски», которые могут и не подтвердиться.

В лаборатории уточнили, что это проясниться в ближайшее время — когда станет понятно, были ли в сторону Земли крупные выбросы плазмы. Кроме того, в ближайшие два дня на Солнце могут произойти еще более крупные вспышки, подчеркнули там.

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