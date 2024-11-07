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Зеленский внес изменения в состав СНБО

  • 7.11.2024, 1:44
Зеленский внес изменения в состав СНБО
Владимир Зеленский

Из Совета национальной безопасности и обороны Украины выведен экс-генпрокурор.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Андрея Костина из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Ранее его уволили с должности генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на указ главы государства.

«Постановляю на частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» (с изменениями, внесенными Указом от 13 сентября 2024 года № 627/2024) вывести из состава Совета национального безопасности и обороны Украины А.Костина», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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