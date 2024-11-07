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Букмекеры принимают ставки, сможет ли Трамп остановить войну в Украине за три месяца

  • 7.11.2024, 3:00
Букмекеры принимают ставки, сможет ли Трамп остановить войну в Украине за три месяца
Дональд Трамп

Трамп неоднократно заявлял, что он сможет быстро завершить войну.

Букмекеры начали принимать ставки, сможет ли республиканец Дональд Трамп как президент США прекратить войну в Украине в течение 90 дней. Ставки, в частности, 6 ноября начала принимать онлайн-платформа Polymarket.

Днем 6 ноября такую перспективу оценивали в 56%, однако количество голосующих за снизилось до 40% (по состоянию на вечер).

Трамп неоднократно заявлял, что он сможет быстро завершить войну между Россией и Украиной, но никогда не детализировал свой план.

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