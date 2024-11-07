закрыть
7 ноября 2024, четверг, 10:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме

3
  • 7.11.2024, 8:50
  • 2,094
Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме

Что обсудят?

После выборов, в среду 6 ноября, лидер США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и пригласил его в Белый дом. Новоизбранный президент Америки принял это предложение.

Об этом сообщают Associated Press и CNN.

По данным предвыборного штаба, Трамп «очень высоко оценил» звонок президента Байдена и принял его приглашение встретиться в Белом доме, чтобы ослабить переходный период. Речь идет о передачи власти.

Директор по коммуникациям штаба Трампа, Стивен Чунг, сказал, что встреча «произойдет в ближайшие время».

«Президент Джо Байден позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил его в Белый дом, чтобы обеспечить плавный переход между нынешней администрацией и новой администрацией. Президент Трамп с нетерпением ждет встречи, которая состоится в ближайшее время, и очень высоко оценил этот звонок», - сообщил он.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина
Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко