Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме 3 7.11.2024, 8:50

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После выборов, в среду 6 ноября, лидер США Джо Байден провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и пригласил его в Белый дом. Новоизбранный президент Америки принял это предложение.

Об этом сообщают Associated Press и CNN.

По данным предвыборного штаба, Трамп «очень высоко оценил» звонок президента Байдена и принял его приглашение встретиться в Белом доме, чтобы ослабить переходный период. Речь идет о передачи власти.

Директор по коммуникациям штаба Трампа, Стивен Чунг, сказал, что встреча «произойдет в ближайшие время».

«Президент Джо Байден позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил его в Белый дом, чтобы обеспечить плавный переход между нынешней администрацией и новой администрацией. Президент Трамп с нетерпением ждет встречи, которая состоится в ближайшее время, и очень высоко оценил этот звонок», - сообщил он.

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