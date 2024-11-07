закрыть
7 ноября 2024, четверг, 10:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден впервые прокомментировал поражение Харрис

10
  • 7.11.2024, 9:12
  • 3,546
Байден впервые прокомментировал поражение Харрис

Президент США заявил, что она продолжит борьбу.

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал выборы в Америке и поражение на них вице-президента Камалы Харрис. По его словам, она вступила в предвыборную гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Байден сказал, что 6 ноября Америка увидела ту Харрис, которую он знает и которой глубоко восхищается. Президент подчеркнул, что она была потрясающим партнером и государственным служащим, полным честности, мужества и характера.

«В чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, которая стала воплощением того, что возможно, если руководствоваться твердыми моральными принципами и четким видением нации, которая будет более свободной, более справедливой и полной больших возможностей для всех американцев», - заявил Байден.

Глава Белого дома добавил, что выбор Камалы Харрис был самым первым решением, которое он принял, став кандидатом в президенты в 2020 году. По его словам, это было лучшее решение, которое он принял.

«Ее история - это лучшее, что есть в истории Америки. И как она ясно дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю», - подчеркнул президент.

В своем заявлении Байден описал, чем дальше будет заниматься Харрис и что ее личность будет значит для будущих поколений.

«Она продолжит борьбу с целью, решимостью и радостью. Она будет продолжать быть защитницей всех американцев. И самое главное - она останется лидером, на которого будут равняться наши дети на протяжении многих поколений, поскольку она наложит свою печать на будущее Америки», - резюмировал Байден.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина
Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко