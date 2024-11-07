CNN заинтриговал сообщением о ключевых фигурах в новой администрации Трампа 7.11.2024, 9:30

2,598

Фамилии могут быть названы в ближайшие дни.

Дональд Трамп вновь избрался на пост президента США. В ближайшие дни он может назвать несколько фигур своей будущей администрации.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщает CNN, Трамп подготовил ряд указов, политических документов и поправок к нормативным актам, которые будет приняты в первый день его вступления в должность президента. Источники CNN подчеркнули, что республиканец сосредоточен на том, что он сделает сразу после принятия присяги, которая состоится 20 января 2025 года.

Кроме того, СМИ добавило, что в среду вечером город Палм-Бич, штат Флорида, был переполнен потенциальными членами второй администрации Трампа, которые соперничали за место в рейтинге. Многие из них были на победных вечеринках новоизбранного президента во вторник вечером и отложили свои рейсы либо скорректировали графики поездок, чтобы остаться в этом районе.

По словам источников CNN, Трамп может объявить о своем решении по некоторым ключевым должностям в течение нескольких дней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com