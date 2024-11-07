Политолог: Лукашенко боялся победы республиканцев в США 1 7.11.2024, 9:35

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Диктатору будет непросто.

Александр Лукашенко надеялся на победу Камалы Харрис и демократов на выборах, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

— Ведь именно при республиканцах, еще во времена Джорджа Буша, был принят Акт о демократии в отношении Беларуси, и Лукашенко тогда окрестили «последним диктатором Европы».

С республиканцами у Лукашенко отношения складываются непросто. В 2016-2020 гг. он предпринимал попытки наладить контакт с администрацией Трампа через Джареда Кушнера, но безуспешно.

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