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Политолог: Лукашенко боялся победы республиканцев в США

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  • 7.11.2024, 9:35
  • 4,254
Политолог: Лукашенко боялся победы республиканцев в США

Диктатору будет непросто.

Александр Лукашенко надеялся на победу Камалы Харрис и демократов на выборах, пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

— Ведь именно при республиканцах, еще во времена Джорджа Буша, был принят Акт о демократии в отношении Беларуси, и Лукашенко тогда окрестили «последним диктатором Европы».

С республиканцами у Лукашенко отношения складываются непросто. В 2016-2020 гг. он предпринимал попытки наладить контакт с администрацией Трампа через Джареда Кушнера, но безуспешно.

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